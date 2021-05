W Sosnowcu wraca Tydzień Dziecka. Sześć dni zabawy w różnych częściach miasta

W 2020 roku, ze względu na pandemię, Tydzień Dziecka nie odbył się wcale. – Tym razem nie chcemy odbierać dzieciom radości. Ze względu na obostrzenia nie możemy jeszcze powrócić do Tygodnia Dziecka w tradycyjnej formule na Górce Środulskiej, ale za to możemy zrobić go nieco inaczej, ale nadal w ograniczonej formule. Na najmłodszych sosnowiczan czekają atrakcje – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

1 i 2 czerwca wiele wydarzeń przygotowały sosnowieckie jednostki kultury. Na najmłodszych czekają gry i zabawy, wycieczki, warsztaty, festyn, a także spektakl teatralny.