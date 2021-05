Dariusz Flesiński, mieszkaniec Sosnowca, zamierza okrążyć Europę na rowerze. – Jest tyle miejsc, które chciałbym zobaczyć... Wymyśliłem więc, że zrobię to za jednym razem – uśmiecha się. – Z tym projektem żyję już od kilku lat. Zawsze coś stawało mi na przeszkodzie. W czasie pandemii postanowiłem, że to jest właśnie ten czas. Że już nie odpuszczę, bo kiedyś będę tego żałował. Zarys trasy mam w głowie przynajmniej od 2019 roku. Kreśliłem ją w wolnym czasie. Najczęściej po pracy – opowiada 53-letni emerytowany górnik, który pochodzi z Jaworzna.

Emerytowany górnik z Sosnowca rusza w podróż życia

Dariusz Flesiński zamierza pokonać na rowerze 25 tys. kilometrów. Po drodze odwiedzi 27 krajów. Symboliczny wyjazd będzie miał miejsce 2 czerwca. Wówczas pan Dariusz z miejsca zamieszkania wyruszy w drogę do Katowic. Następnie wraz z całym ekwipunkiem uda się w podróż busem do Białegostoku. Tam znów wsiądzie na rower i rozpocznie wyprawę. Najpierw w stronę Litwy, Łotwy i Estonii. Jadąc trasą EuroVelo, chce dotrzeć do Nordkappu, czyli jednego z najbardziej wysuniętych na północ punktów w Europie. – Następnie skieruję się na południe. Przez Danię do Niemiec, a potem długie okrążenie wokół kontynentu. Francja, Półwysep Iberyjski, potem przez południe Francji chcę dostać się do Włoch. Potem Bałkany i przez Rumunię, Mołdawię oraz Ukrainę wrócę do kraju. Po drodze zamierzam zrobić sobie kilka przystanków i trochę pozwiedzać, m.in.: Fatimę i Medjugorie – dodaje Dariusz Flesiński, który szacuje, że wyprawa zajmie mu rok.

Dariusz Flesiński chce pokonać na rowerze ponad 25 tysięcy kilometrów arch. rodzinne

– Chcę pokonywać około 80 kilometrów dziennie. Wiadomo, że to tylko plan i różnie może się zdarzyć. Zakładam jednak, że wyprawa potrwa około roku. Będę spał "na dziko", pod namiotem. Co tydzień planuję dzień odpoczynku. Wtedy możliwy jest nocleg w bardziej cywilizowanych warunkach. Tak, żeby coś przeprać i wziąć ciepły prysznic. Jedzenie zabieram tylko na kilka pierwszych dni. Potem będę już kupował i żywił się w trasie – mówi mieszkaniec Sosnowca, który wcześniej pokonywał już długie trasy na rowerze.

– O takich jak ja mówi się, że nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Rower to moja pasja. Od lat biorę udział w różnych wyprawach. Podczas jednej z nich nabawiłem się urazu miednicy. Potrącił mnie kierowca samochodu osobowego, który zasnął za kierownicą. Na szczęście udało mi się wrócić do formy – wspomina.

– Jadę w Europę sam. Dobrze czuję się we własnym towarzystwie. Poza tym nie będę musiał iść na kompromisy. Wiadomo, jak to jest, gdy podróżuje się grupie. Ktoś chce jeszcze jechać, a inni już odpocząć. Wiem, jak to wygląda, więc wolę tego uniknąć. Na pewno będę tęsknił, ale też liczę, że najbliżsi kilka razy odwiedzą mnie na trasie – mówi.

Pojedzie dla Lilianki z Czechowic-Dziedzic

Dariusz Flesiński zamierza nie tylko podróżować po Europie, ale jeszcze przy okazji pomóc. – Gdy wyjazd stawał się coraz bardziej realny, to pomyślałem, że warto pojechać także w szczytnym celu. Pamiętałem o akcji „Pomoc mierzona kilometrami", podczas której każdy kilometr jest zamieniany na konkretne finansowe wsparcie. Nie wiedziałem jednak, komu chcę pomóc... Z pomocą znajomego, ale i dziennikarzy zdecydowałem razem z najbliższymi, że pojadę dla 3-letniej Lilianki z Czechowic-Dziedzic. Dziewczynka zmaga się z rzadką wadą genetyczną – Zespołem TAR - mówi. Choroba doprowadziła u dziewczynki do poważnych deformacji rączek i nóżek.

Choroba doprowadziła u Lilianki do poważnych deformacji rączek i nóżek arch. rodzinne

– To będzie dla mnie dodatkowa motywacja. Cały czas szukam sponsorów, którzy za każdy kilometr wpłacą określoną kwotę. Zapraszam do kontaktu ze mną. Cieszę się, że wspiera mnie także miasto. Otrzymałem już sporo materiałów promocyjnych, które będę chciał przekazać w miejscach, do których dotrę. Mam też materiały na licytację, z której środki także trafią na konto małej Lilianki – podkreśla bohater niezwykłej wyprawy.

Pierwszą firmą, która odpowiedziała na jego apel, było przedsiębiorstwo transportowe Adecon. – Zyskałem wsparcie za sprawą 13-letniego syna właściciela firmy, który oglądał materiał o mnie w telewizji TVN. Chłopiec zainteresował nim tatę, a ten zdecydował, że zapłaci 40 groszy za każdy kilometr, który pokonam. Kolejna firma - Forza Sport, producent odzieży sportowej – zaproponowała jeden grosz za kilometr. Liczę, że takich darczyńców będzie z czasem więcej. Mogą się przyłączyć na każdym etapie wyprawy – zaznacza Dariusz Flesiński, który zaprasza do śledzenia jego wyprawy na Fb.