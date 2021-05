Po ponad siedmiu miesiącach zdalnej nauki w poniedziałek do szkół wrócili uczniowie wszystkich roczników. – Jest duża grupa dzieci, dla których powrót to trudne doświadczenie. Po miesiącach zamknięcia w domach wiele z tych dzieciaków jest wycofanych, zamkniętych w sobie. Przez długie tygodnie żyli na małej powierzchni z domownikami. Nie dla wszystkich to był bezpieczny azyl. Obawiam się, że wiele problemów, który narastały w czasie pandemii, wypełznie jeszcze po wakacjach – mówi Monika Bednarska-Bajer, dyrektor szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 3 znajdująca się na ul. Hutniczej w Sosnowcu zorganizowała z okazji powrotu dzieci do szkoły 'Festiwal Emocji'. Na pierwszym planie Monika Bednarska-Bajer, dyrektor szkoły SP 3 w Sosnowcu W poniedziałek, jeżeli nawet ktoś miał stracha przed powrotem, to nie było tego po nim widać. Co ciekawe, część dzieciaków, chociaż miały do tego prawo, nie zdejmowała maseczek. – Przyzwyczaiły się. A może to jakaś forma buntu? – uśmiechała się pani dyrektor, która pierwszego dnia po powrocie zaprosiła dzieci na Festiwal Emocji. – Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby być blisko siebie. Na luzie. Przypomnieć się sobie. Porozmawiać. Nie myśleć o nauce. Może to się wydać dziwnie, ale jest grupa dzieci, które w czasie pandemii dostawały bardzo dobre oceny, a teraz obawiają się, jak im pójdzie już po powrocie do klasy – zaznacza Monika Bednarska-Bajer. Warsztaty z psychologiem Na naszych łamach ukazał się ostatnio tekst, który opisywał naukę w czasie pandemii. Nie wszyscy byli uczciwi... – Odpowiedzialność za takie zachowanie ponoszą również nauczyciele. Pedagog musi być profesjonalistą. Służyć także pomocą rodzicom, którzy przecież też popełniają błędy. Przyjdzie czas na ocenę wiedzy. To również może być forma zabawy czy quizów. Mamy też możliwość dodatkowych godzin dydaktycznych, które mają pomóc w wyrównaniu zaległości – mówi dyrektor. Czytaj także: Emerytowany górnik z Sosnowca rusza w podróż życia. Rok na rowerze, a cel bardzo ważny Podczas Festiwalu Emocji można było wziąć udział w warsztatach chemicznych, zagrać w warcaby, dobble czy kalambury. Uczniowie malowali obrazy na sztalugach i uczyli się szydełkowania. Dzieciaki bawiły się balonami, brały udział w konkurencjach sportowych. Prezentowały swoje talenty i przysłuchiwały grze muzyków ze szkoły w Bytomiu. Zaprzyjaźniony hodowca ptaków opowiadał również o życiu papug i kawek. Oswojone ptaki można było wziąć do ręki. Ciekawe były również warsztaty z psychologami. Grupy zmieniały się co kilkadziesiąt minut. – Zależało nam, żeby omówić pocovidowe emocje, a potem je pokazać. Najlepiej w postaci dramy... To wszystko ma na celu, żeby oczyścić głowy i zapracować na nowe otwarcie – podkreśla dyrektor szkoły.