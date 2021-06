Gdy zapytać Basię o muzyczne, rodzinne inspiracje, to przywołuje dziadka Jerzego. – Śpiewał w chórze Polskiego Radia w Krakowie, operetce, rodzinny dom także wypełniał śpiewem. Moje pierwsze muzyczne kroki to przedszkole muzyczne przy Szkole Muzycznej im. Jana Kiepury w Sosnowcu, gdzie trafiłam za sprawą rodziców. Na początku uczyłam się grać na fortepianie, ale szło to z oporami. Dawałam radę, ale nie był to mój żywioł. Od dziecka wolałam śpiewać, jednak byłam jeszcze za mała, by od razu po przedszkolu pójść do klasy wokalnej. Za mną lata ciężkich ćwiczeń, ale wiem, że było warto, teraz pianino bardzo pomaga mi przy pisaniu piosenek – uśmiecha się 24-letnia Basia Dratwińska, która studiuje obecnie wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Basia pisze teksty i komponuje muzykę. Tym, co jej w duszy gra, podzieliła się na płycie „Naprawdę", która miała premierę w lutym ubiegłego roku. Materiał skomponawała razem z Nikodemem Sikorskim, przyjacielem, producentem i pianistą, oraz nagrała wraz z obecnym zespołem.

Szlaban położyła pandemia

– To 10 utworów z pogranicza popu, soulu i funku, czyli tego, co kocham, co daje mi energię i powoduje, że chce mi się tańczyć. Można na niej usłyszeć elektronikę, inspirowaną latami 70. i 80. wymieszaną ze współczesnymi brzmieniami, funkowy groove, improwizację czy żywą sekcję dętą. To wszystko uzupełniają polskie teksty o ludziach, ich relacjach, którzy są moją największą inspiracją. Wszystkie teksty piszę sama, by być jeszcze bliżej piosenki i emocji, które chcę przez nią przesłać dalej – opowiada.

Basia Dratwińska z zespołem arch. Basia Dratwińska

Niestety już na samym początku muzycznej drogi Basi szlaban położyła na niej pandemia. – Cieszyliśmy się na kolejne koncerty. Na spotkania z publicznością... Zagraliśmy jednak tylko dwa koncerty i zostaliśmy zamknięci w domach. Na początku było niedowierzanie, potem smutek... Tę pustkę postanowiliśmy jednak wypełnić pracą – mówi.

REKLAMA

Basia mogła wtedy liczyć na wsparcie partnera Jakuba Byczka, który jest też gitarzystą w zespole. – W pandemicznej rzeczywistości napisaliśmy kilka nowych numerów. Te nieco różnią się od stylistyki, którą nasi słuchacze znają z płyty „Naprawdę". Jest więcej elektroniki, zabawy, niekoniecznie skomplikowaną harmonią czy formą, a raczej kolorem, emocją i przestrzenią. Dla mnie totalnie magicznie! – nie kryje entuzjazmu Basia.

Zrzutka na „kompletne dzieło"

Basia Dratwińska ma nadzieję, że nowy materiał pomoże wypromować teledysk. – Do tej pory mamy na swoim koncie jeden klip do singla „Mów do mnie", w bardziej domowej odsłonie, zrealizowany przez nas samych. Wyszło fajnie, ale bardzo chcielibyśmy nagrać profesjonalny teledysk do jednego z nowych utworów, który od strony muzycznej jest już gotowy. Zdobyć nowe doświadczenia, pracując przy produkcji filmowej, z ekipą ludzi, którzy wiedzą, co robią i pomogą, nam stworzyć kompletne dzieło. Byłoby wspaniale! – mówi.

„W dzisiejszych czasach to właśnie ta, uzupełniona o obraz, fabułę, zyskuje nowy wymiar i jeszcze silniej wpływa na odbiorców, pozwalając czuć więcej i przeżyć mocniej. Ten wyjątkowy i bez wątpienia cudowny związek muzyki z obrazem, to dzieło kompletne. To właśnie marzy mi się najbardziej!" – opowiada Basia na łamach serwisu Zrzutka.pl, gdzie można wesprzeć projekt.