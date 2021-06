Półkolonie letnie 2021 w Sosnowcu. W piątek ruszają zapisy

Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2014, które są mieszkańcami Sosnowca lub uczniami sosnowieckich placówek oświatowych. Półkolonie zorganizowane będą w dziewięciu 5-dniowych turnusach:

od 28 czerwca do 2 lipca 2021 r., od 5 do 9 lipca, od 12 do 16 lipca, od 19 do 23 lipca, od 26 do 30 lipca, od 2 do 6 sierpnia, od 9 do 13 sierpnia, od 16 do 20 sierpnia, od 23 do 27 sierpnia.

Pierwszeństwo przy zapisach mają dzieci, które są mieszkańcami Sosnowca lub uczniami sosnowieckich placówek oświatowych. Koszt uczestnictwa dla mieszkańców za jeden turnus wynosi 380 złotych. Na dzień przed upłynięciem terminu przyjmowania zgłoszeń prawo zapisu będzie przysługiwać gminom ościennym. Dla mieszkańców innych miast koszt uczestnictwa w jednym turnusie wynosi 450 złotych.