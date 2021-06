– Efekt tej inwestycji przyniesie ważną zmianę, którą planowaliśmy i zapowiadaliśmy od kilku lat. Modernizacja linii tramwajowej to uzupełnienie działań związanych z budową centrów przesiadkowych przy dworcach i przebudową układu drogowego. Te rozwiązania sprawią, że będzie można łatwiej i wygodniej przemieszczać się po mieście, a samo miasto stanie się dla wszystkich bardziej przyjazne i dostępne – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Wspólne przedsięwzięcie miasta i Tramwajów Śląskich obejmuje m.in. modernizację torów i trakcji elektrycznej, przebudowę jezdni, chodników i budowę dróg rowerowych. W efekcie inwestycji część skrzyżowań będzie przebudowana na ronda, skorygowana zostanie lokalizacja przystanków, a niektóre z nich będą wspólne dla tramwajów i autobusów. Zlikwidowane zostaną kładki nad ul. Sobieskiego i wyznaczone będą przejścia przez jezdnię. Prace powinny ruszyć w najbliższych miesiącach, a ich efekt ma być widoczny do końca czerwca 2023 roku. W części dotyczącej infrastruktury tramwajowej inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.

Nowe tramwaje w Dąbrowie Górniczej

– Chcemy zachęcać mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. A zachęcić możemy ich poprzez podnoszenie jakości komunikacji tramwajowej. Przebudowane torowiska umożliwią wprowadzenie do miasta nowoczesnego, niskopodłogowego taboru, który będzie poruszał się z większą prędkością. Jeżeli tramwaje będą jeździć szybciej, częściej, będą wygodniejsze i klimatyzowane, to pasażerowie chętniej z nich skorzystają. Zmodernizowane torowiska dadzą też korzyści otoczeniu, bo zmniejszą hałas i wibracje podczas przejazdu tramwajów – wyjaśnia Bolesław Knapik, prezes zarządu Tramwajów Śląskich S.A.

Kompleksowa przebudowa obejmie odcinek od ul. Kasprzaka do granicy Dąbrowy Górniczej z Będzinem. Firmy, które podejmą się tego przedsięwzięcia, zostały wyłonione podczas aukcji elektronicznej. Do przetargu wpłynęły zgłoszenia od sześciu wykonawców zainteresowanych przeprowadzeniem prac na obu odcinkach. Ich oferty wahały się od ponad 84 mln zł do przeszło 160 mln zł (odcinek od Kasprzaka do al. Róż) i od 85 mln zł do prawie 172 mln zł (odcinek od al. Róż do pętli przy Urzędzie Pracy). Podczas licytacji elektronicznej, stopniowo obniżając swoje propozycje wyjściowe, zaoferowali ostateczne ceny, za jakie mogą podjąć się tego zadania.

Zadanie podzielone jest na dwie części – od ul. Kasprzaka do al. Róż i od al. Róż do pętli przy Urzędzie Pracy. Pierwszą, za 76,2 mln zł, zrealizuje Silesia Invest sp. z o. o. z Gliwic; drugą, o wartości 75,9 mln zł, ZUE S.A. z Krakowa. Inwestycje sfinansują: miasto, które wyłoży 96,3 mln zł, i Tramwaje Śląskie, które przeznaczą 55,8 mln zł. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę, która zabezpiecza środki na realizację tego zadania po stronie gminy.

REKLAMA

Na odcinku ul. Kasprzaka – al. Róż (Piłsudskiego, Królowej Jadwigi) po stronie Tramwajów Śląskich zadanie obejmuje przebudowę torowiska o długości ok. 2,6 km, przejazdów (poza skrzyżowaniami z ul. Majakowskiego i Tysiąclecia) i sieci trakcyjnej.

Po stronie miasta zadanie obejmuje:

– budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dla rowerów oraz zieleńce);

– częściowe zmiany geometrii istniejącego układu drogowego, szczególnie przebiegu jezdni i pasów dzielących;

REKLAMA

– przebudowę oświetlenia drogowego;

– przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Morcinka na rondo turbinowe;

– przebudowę pozostałych skrzyżowań;

Mapy przebudowywanego układu drogowego w Dąbrowie Górniczej UM Dąbrowa Górnicza

– przebudowę istniejących zjazdów;

– budowę zintegrowanego przystanku tramwajowo-autobusowego w miejscu istniejącego przystanku „Gołonóg Manhattan";

– budowę przystanków „Reden", „Gołonóg Damel" oraz „Gołonóg Centrum";

– przebudowę przejścia podziemnego na Redenie;

– rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego przy przystanku „Gołonóg Damel";

– rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego pomiędzy przystankiem „Gołonóg Centrum" a skrzyżowaniem ul. Piłsudskiego z ul. Kasprzaka.

Na odcinku al. Róż – pętla przy Urzędzie Pracy (Królowej Jadwigi, Sobieskiego) po stronie Tramwajów Śląskich zadanie obejmuje przebudowę torowiska, pętli i sieci trakcyjnej.

Po stronie miasta zadanie obejmuje:

– budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dla rowerów oraz zieleńce);

– częściowe zmiany geometrii istniejącego układu drogowego, szczególnie przebiegu jezdni i pasów dzielących;

– przebudowę oświetlenia drogowego;

– przebudowę skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Chopina na rondo turbinowe;

– przebudowę ronda na skrzyżowaniu Sobieskiego/Kościuszki;

– przebudowę ronda Merkury;

– przebudowę pozostałych skrzyżowań;

– przebudowę istniejących zjazdów;

– budowę przystanków „Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa", „Dąbrowa Górnicza Centrum" oraz nowo projektowanego przy CH Pogoria;

Mapy przebudowywanego układu drogowego w Dąbrowie Górniczej UM Dąbrowa Górnicza

– budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie CH Pogoria oraz przystanku „Dąbrowa Górnicza Centrum";

– rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego przy przystanku „Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa";

– rozbiórkę kładki przy przystanku „Dąbrowa Górnicza Sienkiewicza";

– rozbiórkę kładki przy CH Pogoria;

– przebudowę przejścia podziemnego w centrum;

– przebudowę przejścia podziemnego pod rondem Merkury;

– budowę zintegrowanego przystanku tramwajowo-autobusowego w miejscu istniejącego przystanku „Dąbrowa Górnicza Aleja Róż".

W Dąbrowie Górniczej powstanie nowa siatka połączeń autobusowych

Przebudowa głównej arterii miasta, budowa centrum przesiadkowego i nowego układu drogowego w śródmieściu to przedsięwzięcia, które mają przynieść korzyści użytkownikom dróg, pieszym i pasażerom komunikacji publicznej. Dzięki nim ma się poprawić sposób poruszania się po mieście. Prace przy stacji kolejowej i na drogach w centrum już trwają.

W zamyśle autobus, tramwaj czy pociąg mają być łatwo dostępne, wygodne, docierać na czas w jak najwięcej miejsc, a przez to stanowić alternatywę dla samochodu. Równoprawnym środkiem transportu, do użytku na co dzień, ma być również rower. Do tego konieczna będzie również nowa siatka połączeń autobusowych, która lepiej skomunikuje dzielnice z centrum, a stamtąd ułatwi dotarcie do innych miast.