W piątek na Małej scenie Fabryki zaprezentują się didżeje z The Very Polish Cut Outs Showcase. To wytwórnia muzyczna, która przez ponad 10 lat działalności wypromowała wielu utalentowanych krajowych producentów i didżejów. W Dąbrowie Górniczej będzie można zobaczyć i posłuchać na żywo Dj set, który zagrają Bisti i Karol Aleksander. Początek o godz.19.

Fabryka Pełna Życia. Muzyka, dobre jedzenie i... warsztaty z owadami

W sobotę, 26 czerwca o godz. 10.30 Fabryka – wspólnie z kawiarnią/bawialnią Bohomaz z Dąbrowy Górniczej – zaprasza na warsztaty przyrodnicze dla dzieci pod nazwą „Owady w ogrodzie". Będzie to już czwarte spotkanie z maluchami i ich rodzicami poświęcone tematyce z otaczającego nas świata. Tym razem dzieci będą mogły same wykonać wzór pajęczyny z nici, zaprojektować i wykonać domek dla owadów i przede wszystkim dowiedzieć się, jak ważne są owady odwiedzające nasze ogrody. W specjalnej gablocie będzie można zobaczyć owady, które najczęściej możemy spotkać w domu i ogrodzie.