W zeszły weekend Pogorię III odwiedziły tysiące osób. Zaparkowanie auta graniczyło z cudem, korkowały się drogi dojazdowe, a nieodpowiedzialni kierowcy zastawiali samochodami bramy wjazdowe i utrudniali przejazd autobusom. Plażowicze zostawili po sobie mnóstwo śmieci. Od tego weekendu ma być lepiej.

Ma w tym pomóc Straż Miejska, która będzie monitorować zapełnienie ogólnodostępnych miejsc parkingowych i prywatnych parkingów. W momencie, gdy zabraknie miejsc, policja zamknie dojazd (wjazd w ul. Siewierską), a kierowcy będą zawracani na rondach Konopnickiej/Malinowe Górki i Olszowa/Siewierska. Kiedy przy wyjeździe pojawi się bardzo dużo samochodów, mundurowi będą kierować ruchem.

Nad Pogorię III w Dąbrowie Górniczej można też dojechać autobusem

Wszyscy kierowcy nad Pogorią III powinni parkować auta wyłącznie w miejscach dozwolonych. Poza tym nad jezioro warto wybrać się pieszo, rowerem albo autobusem – linia 716 dociera w pobliże plaży.

W okresie letnim sporym problemem są również ogromne ilości śmieci pozostawione nad jeziorem. Nie inaczej było w zeszły weekend. Żeby śmieci nie zasypywały okolicy, służby porządkowe rozstawią więcej koszy, w tym do segregacji odpadów. Pojemniki będą częściej opróżniane.

Pozostałością po tłumach nad Pogorią są m.in. zniszczone słupki i liny oddzielające plażę od ścieżki rowerowej. Uszkodzenia zostaną naprawione, ale przypadki wandalizmu nie powinny zostawać bez naszej reakcji – trzeba zgłaszać je strażnikom miejskim albo policji.

Pogoria III w Dąbrowie Górniczej Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

– Pogoria III jest bardzo popularna. Niestety w upalne dni, zamiast być miejscem rekreacji i wypoczynku, bardzo często kumuluje się tam wiele problemów. Żeby temu zapobiec, jako miasto musimy reagować. Przede wszystkim musimy zapewnić bezpieczeństwo i porządek, a także możliwość dojazdu plażowiczom i okolicznym mieszkańcom. Pamiętajmy też, że bardzo wiele zależy od nas samych, od naszego zachowania i reakcji na nieodpowiedzialność czy lekkomyślność innych – mówi Damian Rutkowski, zastępca prezydenta miasta.

Sezonowy posterunek Straży Miejskiej nad Pogorią III

Szukając ochłody nad wodą, nie można zapominać o zdrowym rozsądku. Plażując i kąpiąc się, trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa, bo ich lekceważenie i nierozwaga mogą zakończyć się tragedią.

Przede wszystkim nie można kąpać się pod wpływem alkoholu. Nie wolno też wchodzić do wody zaraz po opalaniu się. Niższa temperatura wody może wywołać przykurcze albo utratę przytomności, co może stać się przyczyną utonięcia. Trzeba także unikać brawury, m.in. nie można skakać do zbiorników o nieznanym podłożu czy wypływać daleko od brzegu. Najlepiej korzystać ze strzeżonych kąpielisk. Nad wodę warto również wybierać się w czyimś towarzystwie, tak by w razie nieszczęśliwego wypadku ktoś wezwał pomoc. Nad wodą należy też zwracać szczególną uwagę na dzieci.

Miniony weekend nad Pogorią III przyniósł niestety przykład narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. W sobotę nietrzeźwi rodzice wybrali się z dzieckiem materacem na środek jeziora. Na szczęście dotarli do nich ratownicy i bezpiecznie sprowadzili na brzeg. Oprócz zapobiegania groźnym zdarzeniom dąbrowscy WOPR-owcy prowadzili również akcje reanimacyjne u osób, u których doszło do zatrzymania akcji serca. W sobotę taka sytuacja wydarzyła się nad „trójką", a w niedzielę nad Pogorią I.

Sezon kąpielowy nad Pogorią I i III oficjalnie ruszył 15 czerwca. Tego dnia codzienne dyżury rozpoczęli ratownicy wodni, a nad „trójką" zaczął działać sezonowy posterunek straży miejskiej.