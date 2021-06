Jak co roku w okresie wakacyjnym ruszyła Dąbrowska Akcja Lato. Na mieszkańców Dąbrowy Górniczej czeka mnóstwo atrakcji. Wydarzenia odbywające się w ramach akcji podzielono na trzy strefy: Strefę Wydarzeń, Strefę Aktywności i Obozy/Półkolonie.

Strefa Wydarzeń to atrakcje kulturalne i muzyczne. Strefa Aktywności to warsztaty, spacery terenowe i sportowe zabawy. Sekcja Obozy/Półkolonie to pomysły, jak fajnie zagospodarować czas wolny swojemu dziecku. Dąbrowską Akcję Lato sfinansowano z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.