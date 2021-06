To kolejna odsłona ekologicznej akcji. – Już po raz trzeci namawiamy mieszkańców Sosnowca do wzięcia udziału w „Ekosośnie z Ekostacji", ale w nieco odświeżonej formule, z dodatkowymi nagrodami – mówi Bartosz Wydra, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami.

Zasada jest niezwykle prosta. Wystarczy zebrać butelki PET, puszki aluminiowe, makulaturę, a w zamian otrzyma się kupony do wykorzystania w kwiaciarni Agramis. Część z tych surowców rozkłada się nawet do 1000 lat, stąd ważna jest ich segregacja i powtórne wykorzystanie do produkcji opakowań, odzieży czy zabawek.