Fabryka już w czwartek zaprasza na minikoncert i premierę teledysku Kruk & Wojtek Cugowski. Impreza promuje najnowsze wydawnictwo tego projektu, „Be There". Wideo do utworu „Rat Race" zobaczyć będzie można podczas specjalnego wydarzenia w Warsztacie Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej. Nie zabraknie także niespodzianek dla fanów. Początek o godzinie 19.

W piątek na muzycznej scenie Fabryki wystąpi Arek Kłusowski. To pochodzący z Rzeszowa wokalista, kompozytor i tekściarz. Laureat 3. miejsca w programie telewizyjnym „The Voice of Poland". W marcu 2019 ukazał się jego debiutancki autorski album „Po tamtej Stronie", w którym opowiada o osobistych przeżyciach. W tegorocznym albumie, zatytułowanym „Lumpeks", zabiera głos w ważnych sprawach. Śpiewa o presji, konwenansach, zachowawczości, kompleksach i pozorach, które świat na nas wymusza.

Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej Radosław Kaźmierczak

Sobota w Fabryce należeć będzie do didżejów, których występy rozpoczną się o godz.19. Natomiast w niedzielę o tej samej porze w Dąbrowie Górniczej ruszają z cyklem imprez pod nazwą „Potańcówka międzypokoleniowa". To ma być impreza taneczna w starym stylu prowadzona pod dyktando muzyków z Miejskiej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Górniczej. Skierowana jest do wszystkich, którzy lubią tańczyć i dobrze się bawić. Kolejne potańcówki Fabryka planuje na niedziele: 18 lipca, 1 i 15 sierpnia.

Fabryka nie zapomina również o atrakcjach dla dzieci i rekreacji. W sobotę o godz. 11. odbędą się warsztaty „plastyka ekspresywna", a w niedzielę o 10 rozpoczną się zajęcia jogi.

Harmonogram weekendu w Fabryce Pełnej Życia

– czwartek, 01.07 / Strefa Smaku od godz.15.00 / od godz.19.00 Kruk & Wojtek Cugowski

– piątek, 02.07 / Strefa Smaku od godz.12.00 / od godz.19.00 Arek Kłusowski, koncert

– sobota, 03.07 / Strefa Smaku od godz.10.00 / warsztaty dla dzieci, godz.11:00-12:00 / od godz.19.00 DJ set

– niedziela, 04.07 / Strefa Smaku od godz.10.00 / Joga na trawie, godz.10:00-11:00 / 19.00 Potańcówka międzypokoleniowa

Wstęp na imprezy jest wolny.