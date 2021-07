„Autobus czerwony po ulicach mego miasta mknie". Pamiętacie utwór, którego kompozytorem był pochodzący z Sosnowca Władysław Szpilman? Jeśli nie, to jest doskonała okazja, aby sobie go przypomnieć.

Wyprodukowany w latach 80. Jelcz M11 ponownie pojawia się na ulicach Sosnowca. Pięknie zachowany pojazd w oryginalnych barwach i wyposażeniu będzie przewoził na miejsce animatorów. Oklejony symbolami Sosnowca – postaciami Jana Kiepury, Poli Negri, Władysława Mazura, maskotką Zuzią oraz logotypami miasta i akcji „Bliżej Siebie". Dodatkowo podczas wydarzenia może zabrać chętnych na krótką przejażdżkę po okolicy.

Autobus Szpilmana wyjeżdża na ulice Sosnowca

Autobus będzie jeździł po mieście w weekendy od 31 lipca do końca sierpnia. Dotrze do różnych miejsc, wjedzie w osiedla i parki. – Zaczynamy tanecznie, czyli na początek minidisco i tańce do muzyki. Następnie tradycyjne animacje dla dzieci – kącik malucha, modelowanie balonów, pokaz baniek mydlanych, malowanie na streczu, zabawy z chustą, quizy, zagadki, konkursy etc. – wylicza Michał Mercik, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta.

W soboty 31.07, 7.08, 14.08, 21.08 oraz na zakończenie akcji w niedzielę 29.08 po animacjach zagra Sosnowiecka Orkiestra Dęta. Z kolei w sobotę, 21 sierpnia oraz na zakończenie, czyli w niedzielę, 29 sierpnia odbędą się również warsztaty i pokazy drukowania 3D. W planach jest także specjalny pokaz, m.in.: chodzenia na szczudłach, żonglowanie (piłkami, obręczami, maczugami), talerze cyrkowe, monocykl. Wydarzenie jest organizowane w ramach kampanii „Bliżej Siebie".

Czerwony Jelcz M1 to zapowiedź dobrej zabawy w Sosnowcu

– Wracamy do akcji, która cieszyła się w ubiegłym roku sporym zainteresowaniem. To jeden z punktów wpisujących się w projekt „Lato w Mieście". Plan trasy Czerwonego Autobusu zakłada dotarcie do różnych zakątków naszego miasta, przy czym będą to nowe miejsca, do których w ubiegłym roku nasz specjalny autobus nie dotarł. Tym razem zawita m.in.: na plac zabaw przy ul. Dmowskiego czy skwer przy ul. Kalinowej – mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Jest też dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników dobrego jedzenia. Od czwartku, 29 lipca do niedzieli, 1 sierpnia w parku Sieleckim będą stacjonowały food trucki. Przez cztery dni na smakoszy będą czekały smakołyki z kuchni z całego świata.

CZERWONY AUTOBUS 2021

Sobota, 31.07

plac zabaw, ul. Dmowskiego/ ul. Wiosny Ludów

Niedziela, 1.08

plac zabaw, ul. Legionów / ul. Warneńczyka

Sobota, 7.08

plac zabaw, ul. Kielecka (dawna wioska indiańska)

Niedziela, 8.08

park, ul. Maliny

Sobota, 14.08

plac zabaw, ul. Biała Przemsza

Niedziela, 15.08

plac zabaw, ul. Kierocińskiej

Sobota, 21.08

boisko „Elektronika", ul. Jagiellońska

Niedziela, 22.08

skwer, ul. Kalinowa

Sobota, 28.08

plac zabaw, ul. Broniewskiego

Niedziela, 29.08

plac zabaw obok hali, ul. Żeromskiego