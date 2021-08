Pomysł na akcję zrodził się spontanicznie i jak to często w przypadku Łukasza Litewki bywa za sprawą uczynnego człowieka, który odezwał się do niego za pośrednictwem Facebooka.

– Tydzień temu zwrócił się do mnie człowiek, który wiedział, że chętnie i często angażuje się w akcje pomocowe dla potrzebujących. Tym razem do rozdania były krzesła i ławki. Mężczyzna pisał, że ma do rozdania około 100 ławek, które pozostały po wymianie w jednej z prywatnych szkół w Dąbrowie Górniczej. Przekaz był jasny: albo je rozdamy, albo idą na utylizacje – opowiada nam Łukasz Litewka.

Dzieci Masajów z Tanzanii będą się uczyły przy szkolnych ławkach z Dąbrowy Górniczej

Radny ogłosił w internecie, że chętnie podzieli się wyposażeniem ze szkolnych sal. Odezwało się kilka zainteresowanych placówek z całej Polski.

– Jeden z komentujących zaproponował wtedy, żeby ławki wysłać dzieciom z Afryki. Przyznam, że gdy po raz pierwszy przeczytałem te słowa, to się uśmiechnąłem. Potem jednak pomyślałem: „A czemu nie!". Lubię takie odważne wyzwania – uśmiecha się Łukasz Litewka, który zaczął szukać informacji na temat szkół z Afryki, które potrzebują wsparcia.

Tak znalazł Iwonę Kreczmańska, która zarządza stowarzyszeniem „To Help Africa". To powstało w 2016 roku w celu wsparcia ludności afrykańskiej. Głównie dzieci masajskich mieszkających w okolicy miasta Handeni w regionie Tanga w Tanzanii.

– Zaczęliśmy od budowy szkoły, studni, placu zabaw, kuchni przy szkole oraz wiaty, mamy również w planach inne projekty wspierające rozwój i edukację miejscowej ludności – mówi Iwona o „swoim" miejscu w buszu.

Dzieci siedziały na piasku lub trawie. Tablica była przypięta do drzewa

Nauczyciel ze szkoły w Tanzanii arch. To Help Africa

Podczas jednego z wyjazdów do Tanzanii Iwona Kreczmańska trafiła w nowe miejsce. To wioska Engusoro. Próżno szukać jej na mapach. To 70 km kw. buszu, gdzie misję prowadzi ksiądz Marek Gizicki z Bestwiny. – Wiele rzeczy widziałam, ale gdy dotarłam w to miejsce, to nogi się pode mną ugięły. Dzieci siedziały na piasku lub trawie. Tablica była przypięta do drzewa... Powiedziałam do Marka. „A może zbudujemy szkołę?". Nie musiałam powtarzać. Ksiądz zaangażował Masajów. Ci zaczęli gromadzić kamienie i piasek. Nie było odwrotu. Trzeba było działać – uśmiecha się.

W pomoc zaangażowała się Maja Paszkowicz, która na co dzień prowadzi studio tatuażu w Koszalinie. Założyła akcję „Tatuażyści dla Afryki".

Do współpracy zaprosiła studia tatuażu z całej Polski. W akcji udział bierze ponad 50 studiów oraz wiele osób prywatnych. – Już udało się zebrać 19 tys. zł – nie kryje radości Iwona.

Szkoła w Tanzanii do której mają trafić ławki z Dąbrowy Górniczej arch. To Help Africa'

Pieniędzy wystarczyło na budowę niewielkiego budynku. – Są ściany i dach. Teraz czas na wylewki, a potem tynki. Nie będzie prądu ani wody. Powstanie szambo. Ale to taka sztuka dla sztuki, bo nie będzie nigdy opróżnianie – opisuje afrykańskie realia.

Radny z Sosnowca organizuje zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Tanzanii

Pieniądze będą również potrzebne na wyposażenie budynku. Na ławki i krzesła czekają tam trzy sale lekcyjne. Łukasz Litewka w poniedziałek jedzie zobaczyć ławki, które zostaną wysłane w daleką podróż. – Ławki są składane. Powinny zmieścić się na trzech, czterech paletach – mówi radny. – Czekam na sygnał od pana Łukasza. Mam dwa pomysły na to, jak przetransportować ładunek do Tanzanii. Pracuję również nad tym, żeby zwolnić go z opłat celnych – mówi Iwona Kreczmańska.

Ławki z Dąbrowy Górniczej, które mają trafić do dzieci z Tanzanii arch. Łukasza Litewki

Łukasz Litewka też nie zamierza poprzestać po organizacji transportu ławek i krzeseł. – Organizujemy zbiórkę szkolnych przyborów dla dzieciaków z Tanzanii. Każdy z nas może zrobić coś dobrego. Trzeba tylko chcieć – podkreśla.