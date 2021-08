Teqball to nowa dyscyplina sportowa. Opiera się na piłce nożnej. Do gry służy specjalny stół, nieco przypominający ten do tenisa stołowego, z tą różnicą, że jest zakrzywiony. W teqballu nie dochodzi do fizycznego kontaktu między zawodnikami, którzy także nie mogą dotykać stołu. Gra się w singlu, deblu i mikście.

Gracze lub drużyna rywalizują do dwóch wygranych setów, każdy do 12 punktów. Teqball powstał w 2014 roku na Węgrzech, a od 2017 roku reprezentacja Polski bierze udział w międzynarodowych zawodach.