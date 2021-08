To będzie już trzeci taki koncert w czasie tegorocznych wakacji, który odbywa się w ramach „Fabryki Pełnej Wydarzeń". Mimo że Dombrova Piano Duo to duet fortepianowy, tym razem wystąpi tylko Łukasz Szubski. Razem z Krzysztofem Włodarczykiem są przyjaciółmi od szóstego roku życia. Obydwaj swą edukację muzyczną rozpoczęli w dąbrowskiej szkole muzycznej w klasie fortepianu.

Pierwsze kroki muzyczne stawiali dzięki mgr Małgorzacie Adamczyk, która rozbudziła w nich zamiłowanie do fortepianu oraz muzyki klasycznej. Okres dalszej edukacji muzycznej to współpraca obydwu muzyków z mgr Marią Zegalską. Rozpoczynając studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w 2010 r., postanowili podjąć próbę stworzenia duetu fortepianowego. Czas studiów był dla obu muzyków okresem współpracy z wybitnymi pianistami i pedagogami polskiej sceny muzyki klasycznej. Łukasz Szubski współpracował z prof. Józefem Stomplem, dr hab. Magdaleną Lisak, dr. Piotrem Sałajczykiem.

W niedzielnym repertuarze nie zabraknie mocnych akcentów muzycznych. Początek o godz. 19. Wstęp wolny.

Program koncertu:

. Metallica – „Nothing Else Matters"

. Dawid Podsiadło – „Trójkąty i kwadraty"

. Coldplay – „Hymn for the Weekend"

. Robert Miles – „Children"

. Nirvana – „Smells Like Teen Spirit"

. Myslovitz – „Sprzedawcy marzeń"

. Linkin Park – „Numb"

. Lady Gaga, Bradley Cooper – „Shallow"

. Queen – „Bohemian Rhapsody"

. „Jailhouse Rock"

. Hip-Hop Compilations

. The Godfather Theme

. Guns N’ Roses – „Sweet Child o’ Mine"

. „Hit the Road Jack"

. Deep Purple – „Smoke on the Water"

. Gotye – „Somebody that I Used to Know"

. Michael Jackson – „Billie Jean"

. AC/DC – „Highway to Hell"