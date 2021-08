KasjaN, czyli Kasjan Cieśla, to wokalista, gitarzysta i kompozytor. Artysta – znany z programu The Voice of Poland. 26-letni sosnowiczanin 3 września zaprezentuje swoje wokalne umiejętności w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

– Wraz z managementem wysłaliśmy zgłoszenie z piosenką „Droga jak sen" z myślą „a nuż się uda". Rywalizacja była ogromna, bo zgłosiło się blisko pół tysiąca artystów. Gdy dostałem telefon, że weszliśmy do finałowej dziesiątki, łzy radości popłynęły po moich policzkach. To coś, czego nie potrafię opisać słowami. Czuję, że spełniam swoje kolejne marzenie – mówi Kasjan Cieśla.

KasjaN z Sosnowca wystąpi na scenie w Opolu

KasjaN, artysta z Sosnowca, wystąpi podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu mat. prasowe

„Droga jak sen" to najnowszy singiel sosnowiczanina, który zapowiada debiutancki album. Utwór powstał przy pomocy znanego i cenionego tekściarza Marka Dutkiewicza. – Piosenka opowiada o tym, abyśmy już nie patrzyli na to, co było, tylko podejmowali decyzje tu i teraz. Bohater w teledysku pozostawia złe wspomnienia, rzuca je w niepamięć i rusza w drogę za tą jedyną. „Raz się żyje", „jutro się zaczyna dziś" – to właśnie te słowa towarzyszyły przy pisaniu tekstu. W każdej chwili podejmujemy decyzje, które mogą mieć ogromny wpływ na naszą przyszłość, nie czekajmy z wyznaniami swoich uczuć, nie kryjmy euforii lub żalu. Utwór „Droga jak sen" to nadzieja i motywacja na działania – opowiada artysta.

KasjaN w konkursie Debiuty

W konkursie Debiuty wystąpi dziesięciu młodych artystów (Amelia Andryszczyk, Ania Byrcyn, Bartek Deryło, KasjaN, Janek Traczyk, Tadeusz Seibert, Łukasz Brodowski, Tomasz Bulzak, Daria Barszczyk i Sabina Szewczyk).

– Na scenie pojawią się m.in. moi koledzy z programu "The Voice of Poland". Bardzo się cieszę, że po raz kolejny będę mógł się z nimi spotkać. Nie traktuję już tego jak rywalizację, ale jak wspaniałą przygodę, która zostanie w mojej głowie do końca życia – podkreśla KasjaN.

Jak można pomóc Kasjanowi? Wystarczy 3 września oddać na niego głos, wysyłając SMS. Głosowanie będzie możliwe podczas występów wszystkich artystów.

Jakie plany na najbliższe miesiące? Kiedy debiutancka płyta? – W sierpniu oraz we wrześniu wystąpię w kilku miejscowościach. Na koncertach zawsze pokazuję więcej niż w internecie, dlatego serdecznie na nie zapraszam. Jeśli chodzi o płytę, to w dalszym ciągu pracujemy nad realizacją oraz aranżacjami. Nie chcę robić tego na szybko. Pragnę, aby „moje dziecko", które powstanie podczas naszej drogi – niosło za sobą coś więcej niż tylko muzykę. Planowo chcielibyśmy zdążyć do przyszłego roku – odpowiada muzyk.