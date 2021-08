Wystawa „Takty i riffy" to subiektywny przekrój muzycznej mapy Sosnowca. Stoi za nim Alicja Ludwichowska, plastyk MBP w Sosnowcu, a w tym przypadku przede wszystkim kustosz wystawy.

– Gdy zaczynałam nad nią pracę, to zakładałem, że nie ograniczymy się tylko do Sosnowca. Że muzyczna mapa rozleje się na całe Zagłębie Dąbrowskie. Szybko, sama, wyprowadziłam się z błędu. Naprawdę mamy czym się pochwalić. Doszło do tego, że musiałam dokonać selekcji – przyznaje Alicja Ludwichowska.

Sosnowiec muzyką stoi. Wystawa, która otwiera oczy na dokonania artystów z Sosnowca

Wystawa znajduje się w holu Zagłębiowskiej Mediateki. Gdy przechadzamy się od zdjęcia do zdjęcia, muzyczna pamięć przywołuje delikatny jazz, żywiołowy big beat, ostry rock czy atakujący bębenki metal. – Wszystkie zespoły łączy jeden wspólny mianownik. Wywodzą się z Sosnowca – przypomina kustosz, która sama gra na gitarze.

Ciekawe jest to, że zdjęcia na wystawę, a także opisy zespołów i ich dokonań wybrali i opracowali sami muzycy. – Nie ukrywam, że z tym był największy problem. Artyści to ludzie wolni. Trudno posadzić ich przed laptopem i „zmusić" do napisania czegoś o sobie. W paru przypadkach było to tak trudne, że już rwałam włosy z głowy. Na szczęście wszyscy zdążyli – uśmiecha się Ludwichowska.

Osoby, który odwiedzają wystawę, często wracają wspomnieniami do miejsc, a przede wszystkim osób, które ta przybliża. – Ludzie patrzą i nie dowierzają. Z tym przecież chodziłem do szkoły. To mój sąsiad! A tego nie widziałem tyle lat... Muzyka przypomina, jak wiły się nasze życiowe ścieżki – mówi Ludwichowska.

Szczepan Łach z zespołu Skankan mat. prasowe

Wystawa pokazuje przede wszystkim, jak różnorodna jest sosnowiecka scena muzyczna. – Dużo w niej ciężkiego brzmienia, ale jest też lirycznie czy na wesoło – dodaje. – Najważniejsi są jednak ludzie. Wyraziści, kreatywni i niepowtarzalni – zaznacza.

Kolejna wystawa w Sosnowcu poświęcona scenie hip-hopowej

Co ciekawe, wystawa jest multimedialna. Na każdej z plansz znajdują się kody QR, po zeskanowaniu których telefonem można obejrzeć materiały wideo poszczególnych grup i muzyków.

Na wystawie można poznać historię i dokonania następujących zespołów: Animators, Arrm, Banana Boat, Black Gang, Czterdzieści Jeden Dwieście, Fair Weather Friends, Fonogon, Frontside, GRIP, Horrorshow, Iscariota, Mentor, Meteor, Muariolanza, Natural Mystic, One Shot Eye, Psychoneurosis, Searching for calm, Sexy Suicide, Skankan, STC, Thaw, Worms of Senses, Zbeer, Ziggie Piggie oraz soliści: Ola Trzaska i Paweł Gusnar.

Wystawę można oglądać do końca sierpnia. Wstęp bezpłatny. W Mediatece myślą już o kolejnej muzycznej wystawie. Ta skupi się przede wszystkim na młodej, hip-hopowej scenie w mieście.