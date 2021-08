Zaparkowanie auta przy budynku ZUS-u w Sosnowcu bywa dużym wyzwaniem. Klienci z zadowoleniem przyjęli więc informację, że po sąsiedzku powstanie parking. Ten znajduje się na działce przylegającej do nieruchomości ZUS-u. Wcześniej znajdowała się tutaj zapuszczona, zarośnięta działka. Po oczyszczeniu terenu i wysypaniu tłucznia teraz jest tutaj kilkanaście miejsc parkingowych.

Parking przy budynku ZUS-u w Sosnowcu arch. GW

Jadąc samochodem, z daleka widzimy symbol oznaczający parking, a pod nim tabliczkę z napisem „ZUS". Dopiero gdy podjedzie się bliżej, widać, że nad skrótem „ZUS" znajduje się dopisek „PRZY". Parkowanie kosztuje 5 złotych za pierwszą i tyle samo za każdą kolejną godzinę. Opłaty można jednak dokonać tylko za pośrednictwem aplikacji.

ZUS w Sosnowcu ostrzega przed zostawianiem aut na prywatnym parkingu

Do ZUS-u zgłaszały się już i żaliły starsze osoby, które zostawiały auto na parkingu, a że nie widziały parkingowego, który pobierałaby opłaty, to ruszały załatwiać swoje sprawy. Tymczasem później dowiadywały się, że z powodu braku „e-biletu" muszą zapłacić 150 złotych, a jeżeli nie zrobią tego w ciągu siedmiu dni, to opłata wzrośnie do 450 złotych.

– To złodziejstwo! – grzmiała kobieta, którą zatrzymaliśmy w środę przy wjeździe na prywatny parking. – Gdzie tu jest informacja o tej aplikacji? – dopytywała się, a potem zrezygnowała z zostawienia auta w tym miejscu.

Grzywna za pozostawianie auta przy ZUS w Sosnowcu może sięgnąć nawet 450 złotych

ZUS informuje swoich klientów, że parking nie należy do niego. Zdarza się, że pracujący w budynku ZUS-u ochroniarze zatrzymują kierowców, którzy chcą tam zostawić swoje auto.

Baner, który przygotował ZUS w Sosnowcu arch. GW

– Parking, który znajduje się w naszym sąsiedztwie, nie należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest prowadzony przez prywatną firmę i nie ma nic wspólnego z naszą instytucją. Sposób oznaczenia parkingu może sugerować coś innego, o czym informują nas klienci wprowadzeni w błąd. Zwróciliśmy się do firmy o zmianę treści tabliczki informacyjnej pod znakiem parkowania, niestety, firma nie zrobiła tego – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

– Ponieważ klienci mogą odnieść mylne wrażenie, że wspomniane miejsca parkingowe należą do ZUS, podjęliśmy działania informujące o lokalizacji bezpłatnego parkingu dla klientów ZUS. Na naszym ogrodzeniu umieściliśmy duży baner, a przed wejściem do budynku umieściliśmy „potykacz", na którym wywieszony jest stosowny komunikat. Identyczne ogłoszenie znajduje się na drzwiach w holu budynku ZUS. Także pracownicy ochrony informują klientów wchodzących do budynku, że parking obok budynku C, za ogrodzeniem, nie należy do ZUS i jest płatny. Mamy nadzieję, że te działania pomogą zmotoryzowanym klientom Zakładu uniknąć wysokich opłat za parkowanie na prywatnym terenie – podkreśla.

Staraliśmy się zadzwonić na numer infolinii, która znajduje się na tablicy informującej o opłatach, ale usłyszeliśmy, że połączenie z tym numerem jest „obecnie zablokowane".