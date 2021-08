– To kolejny raz, kiedy możemy pokazać województwu, że w Sosnowcu inwestujemy na każdym polu. Kultura i rozrywka ma się u nas bardzo dobrze, ale kandydatura Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz" to także dowód na to, że obiekty przeznaczone na cele społeczne również są dla nas ważne – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

MDK Kazimierz w Sosnowcu stara się o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej w województwie śląskim UM Sosnowiec

Aby zagłosować, wystarczy kliknąć tutaj.