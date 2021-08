– Poprzedni sezon to dramat i kompromitacja. Teraz mamy nowe cele. Drużyna ma regularnie być w górnej połówce tabeli, spotykamy się i rozliczamy wydarzenia boiskowe, nie może dochodzić do sytuacji, że medialnie górują tematy okołopiłkarskie, związane z jakimiś konfliktami, a nie wyniki i pozycja w tabeli. Z kolei cel na koniec sezonu to pierwsza szóstka – mówił przed startem sezonu prezydent. Gmina dysponuje 95 procentami udziałów w sportowej spółce.

Czas rozliczeń w Zagłębiu Sosnowiec