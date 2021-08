Miastolab, czyli festiwal miejskich innowacji, już w przyszłym tygodniu zagości w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej. To nowy projekt metropolitalny, który łączy w sobie konferencje – cykle debat, miejskie kino plenerowe, muzykę i piknik sąsiedzki. To poszukiwanie nowych idei, innowacji i rozwiązań. Będą ich szukać zaproszeni goście, specjaliści, ale i mieszkańcy. Każdy może poczuć się innowatorem w swoim mieście.

– To pierwsze tego typu wydarzenie w Fabryce – zaznacza Wojciech Czyżewski, prezes zarządu. – Fabryka zawsze miała innowacyjny charakter – zauważalny już w Polsce – więc na pewno pasujemy do tego projektu. Stworzyliśmy przestrzeń, w której słuchamy mieszkańców. Zrobimy wszystko, żeby to utrzymać – mówi.

Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, gdzie odbędzie się Miastolab - festiwal miejskich innowacji Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Pomysłu nie udałoby się zrealizować, gdyby nie wsparcie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. – Jestem w Fabryce po raz pierwszy, ale trudno nie pogratulować takiego miejsca. Ktoś powiedział kiedyś, że miasto powinno być jak fajny hotel. Do którego wraca się z przyjemnością. Który zna nasze preferencje i oczekiwania. Cała Metropolia będzie mogła uczyć się na przykładzie festiwalu, który będzie miał miejsce w Dąbrowie Górniczej. Będziemy wyciągać wnioski. Dzielić się dobrymi, ale i złymi doświadczeniami. Tak, żeby ich w przyszłości uniknąć. Przykładów na to, że potrafimy słuchać, jest wiele. Chociażby metropolitalne łąki kwietne. Tworzymy zielone powierzchnie, żeby radzić sobie z nadmiarem wody, żeby walczyć ze smogiem. Powielamy to w kolejnych naszych gminach, których w całej metropolii jest 41. To nie jest tak, że jest festiwal, kino, muzyka i dobre jedzenie, a my tylko fajnie się bawimy. Nie. Słowa i pomysły, które usłyszymy w Dąbrowie Górniczej, będą ważne dla wszystkich mieszkańców metropolii – zaznacza Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, zapewnia, że już zarezerwował sobie czas na wydarzenie w Fabryce Pełnej Życia. – W naszej Fabryce zawsze się coś dzieje. Ta przestrzeń jest niczym eksperyment społeczny. Jesteśmy z niego dumni i dalej chcemy tworzyć miejsce dobre do życia. Musimy to jednak robić z coraz większą dynamiką. Przewidywać to, co się wydarzy. Dyskusje w czasie festiwalu na pewno będą żywe i ciekawe. Na wiele tematów i zagadnień spojrzymy z innej perspektywy. Na pewno wiele z pomysłów z czasem zostanie wcielonych w życie. Mamy w Dąbrowie katalog „polityk miejskich", za które odpowiadają przydzieleni do nich koordynatorzy. Zamieniamy pomysły w regulacje, a potem czyny. Wciąż zmieniamy przestrzeń, która nas otacza. Bardzo ważnym aspektem Miastolabu będzie również edukacja. Trzeba się uczyć miasta, żeby być świadomym obywatelem. Sam ciągle to robię. Bardzo zależy mi na tym, żeby jak najwięcej mieszkańców włączało się w nasze działania. By tak się działo, trzeba mieć jednak świadomość, czym tak naprawdę jest samorząd. Nie wszyscy mają tę wiedzę – podkreśla prezydent.

"Gazeta Wyborcza" w Katowicach jest patronem medialnym wydarzenia. Szczegółowy plan festiwalu znajdziecie tutaj.