Wydarzenie wraca po roku przerwy, gdy nie odbyło się z powodu pandemicznych obostrzeń. Zmieniła się też data organizacji Dni Czeladzi, które dotąd odbywały się na przełomie czerwca i lipca.

– Wszyscy zapewne mocno stęsknili się za plenerowymi koncertami. Z zespołami, które wystąpią w tegorocznych, przesuniętych na koniec wakacji Dniach Czeladzi, podpisaliśmy umowy już półtora roku temu. Tyle musiały czekać, by wreszcie pojawiły się odpowiednie warunki zdrowotne, by wystąpić przed naszą publicznością. Miejmy nadzieję, że koncerty będą wspaniałe, a pogoda, mimo kiepskich zapowiedzi, jednak dopisze. Serdecznie zapraszam do amfiteatru, niezależnie od pogody – napisał w mediach społecznościowych Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi. Impreza odbędzie się w sobotę i niedzielę, ale już od piątku w parku na dzieci będzie czekało wesołe miasteczko.