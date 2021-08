W przedszkolach odnawiano przede wszystkim podłogi, malowano ściany i wymieniano oświetlenie. Nieco bardziej złożona sytuacja jest w szkołach podstawowych. – Poza podstawowymi pracami, jak choćby malowanie, remonty toalet czy też drobne remonty, m.in. w Szkole Podstawowej nr 8 przy Teatralnej trwa remont elewacji – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

– Mamy też jednak jeszcze większe inwestycje. W SP20 przy Andersa wyremontowano korytarze, natomiast w SP36, poza korytarzami, dodatkowo odmieniliśmy klatki schodowe, szatnie oraz sanitariaty – wymienia Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta.

Nowy rok szkolny. Sosnowiec zainwestował w szkoły i przedszkola ponad 10 milionów złotych

Trwają też inwestycje, których zakończenie przewidziano w trakcie semestru jesiennego. To m.in. modernizacja korytarzy, sali gimnastycznej wraz z sanitariatami w SP32 przy Armii Krajowej. Miasto przygotowuje się także do przebudowy patia i wentylacji w ZSO5 czy też przebudowy jadalni i kuchni w SP21 w Zawodziu.

– Niestety, jak to w trakcie remontów bywa, nie wszystko idzie po naszej myśli. Ze względów na problemy wykonawcy, nie udało się w terminie wyremontować toalet w Przedszkolu Miejskim nr 38 przy Krzywoustego. Na czas prac dzieci zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 9 i tam zostanie im zapewniona opieka, na takim samym poziomie. Sam jestem tatą i wiem, że dla rodziców to stresująca sytuacja, ale rozmawiamy z wykonawcą, który zapewnia nas, że z problemem upora się jak najszybciej – mówi prezydent Chęciński.

Również w wakacje zakończyły się inwestycje warte 6,5 mln złotych. Chodzi m.in. o całkowitą przemianę Przedszkola Miejskiego nr 3 (ul. Dietla 1) i nr 18 (ul. Szczecińska 7), gdzie miasto przeprowadziło kompleksową termomodernizację. Swój wygląd również zmieniło Przedszkole Miejskiego nr 31 (ul. Gałczyńskiego 38) oraz Szkoła Podstawowa nr 21 (ul. Zawodzie) i nr 35 (ul. Ligonia 3a). W ostatnim przypadku zachowano zabytkowy charakter budynku, ale też wymienione zostało ogrzewanie – z węglowego na gazowe. W tym miejscu ma także powstać nowa hala sportowa. W sumie na wakacyjne remonty, ale też większe inwestycje, miasto wydało ponad 10 mln złotych.

Co równie istotne, przy sosnowieckich przedszkolach i szkołach powstało pięć ogrodów deszczowych. Dzięki nim deszczówka nie jest marnowana, a dzieci uczą się ekoodpowiedzialności.