W środę rozpoczęło się głosowanie w ramach trzeciej edycji regionalnego budżetu obywatelskiego w województwie śląskim. Kwota tegorocznego budżetu wyniesie, podobnie jak w poprzednich latach, 10 mln zł. Pieniądze te podzielono jednak na dwie równe pule. Pierwsza, ekologiczna, obejmuje całość województwa. Druga, podregionalna, obejmuje, jak w poprzednich dwóch edycjach, grupy powiatów.

Na liście zadań dopuszczonych do głosowania elektronicznego na stronie bo.slaskie.pl znalazło się 120 pozycji: 28 zadań w puli „eko" oraz 92 zadania w puli „regio", w podziale na siedem podregionów. W tegorocznej edycji szczególnie promowane są działania o charakterze ekologicznym – skierowano na nie połowę pieniędzy tego budżetu.

Głosowanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Szpital w Sosnowcu liczy na wsparcie

Sosnowieckie „zadania" dotyczą m.in. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary. – Tak naprawdę lista potencjalnych inwestycji, które można zrealizować z tych środków, jest mocno zawężona. Wśród zadań mogą znaleźć się te, które dotyczą instytucji pozostających w zarządzie województwa – wyjaśnia radny Wojciech Nitwinko, który przygotował tegoroczne wnioski w porozumieniu z władzami medycznej placówki.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary / facebook.com/WSS.nr5/ Radoslaw Kazmierczak

– Robię to już po raz trzeci. Udało nam się wygrać w I edycji budżetu. Uzyskaliśmy wtedy 560 tysięcy złotych, za które powstało około 200 miejsc parkingowych. W drugiej edycji liczyliśmy na środki na kolejną rozbudowę miejsc parkingowych, których ciągle w rejonie szpitala brakuje. Nasz wniosek nie zyskał jednak wystarczającego poparcia – mówi radny, który nie traci nadziei, że w III edycji znowu uda się coś uszczknąć z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

REKLAMA

– Złożyliśmy dwa wnioski. Pierwszy dotyczy instalacji energooszczędnego oświetlenia LED na obszarze parkingu i ogrodu na terenie szpitala [koszt zadania to 820 tysięcy złotych – przyp. red.]. Na pewno będzie dzięki temu jaśniej i bezpieczniej. Drugi wniosek dotyczy finansowego wsparcia na zakup karetki transportowej dla pacjentów szpitala [koszt zadania to 375 tysięcy złotych]. Ta byłaby wykorzystywania do transportu pacjentów między placówkami medycznymi, a po zakończeniu leczenia do domu – mówi radny.

Karetka miałby posiadać pełne wyposażenie medyczne na wypadek, gdyby stan pacjentów uległ nagłemu pogorszeniu. W skład takiego wyposażenia wchodzi m.in. transporter wraz z noszami, płachta ratownicza, respirator z oprzyrządowaniem, ssak z akcesoriami, plecak reanimacyjny, torba pierwszej pomocy, przenośne USG oraz torba pediatryczna.

– Teraz tak naprawdę wszystko zależy od nas, a przede wszystkim od mieszkańców Sosnowca. Zachęcam do głosowania – mówi Wojciech Nitwinko. Głosowanie w tegorocznej edycji potrwa do 19 września. Szczegółowe informacji znajdziecie tutaj.

Ekolog z Sosnowca proponuje - "Zaproś dudka do ogródka"

W Zagłębiu Dąbrowskim na przychylność głosujących liczy zdecydowanie więcej pomysłów. W puli REGIO znalazły się m.in. „Zwiększenie dostępności świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego EEG do Pracowni EEG oraz Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.", „Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu", „Wyznaczenie ścieżek edukacyjnych w rejonie obszaru Natura 2000 – Pogoria IV na terenie miasta na prawach powiatu Dąbrowy Górniczej oraz powiatu będzińskiego (gmina Siewierz)", „Muzyka regionu- Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych w Rogoźniku" czy „EKO ART Poręba – bo Zielone Śląskie zaczyna się tutaj!". Pełną listę znajdziecie tutaj.

REKLAMA

W puli EKO można również zagłosować na budowę w Sosnowcu, ale tak naprawdę całym województwie śląskim – budek lęgowych dla dudków. Za akcją „Zaproś dudka do ogródka" stoi Przemysław Bartos, prowadzący stronę Przyroda dla Sosnowca. Koszt szacunkowy tego projektu to około 100 tysięcy złotych. Te pieniądze mają wystarczyć między innymi na zakup 800 sztuk budek lęgowych, wykłady plenerowe, plakaty... Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj.