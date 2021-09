Wszystko zaczęło się od akcji „Sosnowiec za pół ceny" w 2012 r. W 2015 r. ofertę rozszerzono i od tej pory za pół ceny są też inne miasta Zagłębia. W tym roku w Sosnowcu w akcji uczestniczy 18 lokali gastronomicznych, ponad 20 miejsc z usługami, a na dodatek baza rekreacyjno-sportowa MOSiR, Zamek Sielecki oraz Centrum Informacji Miejskiej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnia za pół ceny korty tenisowe, hale i boiska do beach soccera, a nawet ślizgawkę na Stadionie Zimowym.

W Zamku Sieleckim wybrane wydawnictwa są do kupienia za pół ceny, podobnie jak bilet wstępu, który w ten weekend kosztuje zaledwie 2,5 zł. W centrum Informacji Miejskiej wybrane magnesy i widokówki również są dostępne w obniżonych cenach.

Zagłębie za pół ceny. Do Sosnowca dołączyły Będzin i Dąbrowa Górnicza

Za 50 proc. ceny zjemy m.in. włoskie pizze, amerykańskie burgery, dania indyjskie, lody, sałatki, kanapki, naleśniki, frytki, kebab, a także coś słodkiego – desery, koktajle, lody i lemoniadę. W ofercie znajduje się też catering dietetyczny i napoje.

– Tegoroczna oferta to prawdziwy wachlarz możliwości. Mamy szerokie menu gastronomii oraz ogromny wachlarz usług. Można coś zjeść, poćwiczyć i spędzić miło czas. Myślę, że Zagłębie za pół ceny nie tylko przypadnie do gustu sosnowiczanom, ale też zachęci mieszkańców innych miast do odwiedzenia Sosnowca – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Cała oferta jest dostępna na www.zaglebiezapolceny.pl. Do akcji przyłączyły się również sąsiednie miasta: Będzin, Czeladź oraz Dąbrowa Górnicza.