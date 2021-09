– Nagrody miasta Sosnowca w dziedzinie kultury są przyznawane od 1991 roku. Laureaci otrzymują statuetkę, której autorem jest sosnowiecki artysta plastyk Andrzej Czarnota, oraz nagrodę pieniężną. Nagrody wręczane są corocznie podczas inauguracji roku kulturalnego w dwóch kategoriach: osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochrona kultury – mówi Aleksandra Marzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Miasta Sosnowca.

W tym roku nagrody za całokształt twórczości odebrali:

– Ryszard Grzyb – artysta należący do ścisłej czołówki klasyków malarstwa polskiego. Zajmuje niekwestionowanie wysokie miejsce w historii sztuki polskiej oraz jest malarzem obecnym w świadomości krytyki artystycznej także poza granicami Polski. Nagrodę przyznano za dynamiczną aktywność twórczą w obszarze sztuk plastycznych, osiągnięcia na polu twórczości poetyckiej, a także aktywne uczestnictwo w życiu artystycznym miasta Sosnowca.

– Tomasz Kostro – aktywny uczestnik życia kulturalnego Sosnowca. Na przestrzeni lat dał się poznać nie tylko jako autor wielu interesujących publikacji, ale również jako kreator wydarzeń o charakterze literackim i artystycznym. Z prawdziwą pasją angażuje się w projekty i przedsięwzięcia, dla których wspólnym mianownikiem jest szeroko pojęta kultura.

REKLAMA

Laureatem nagrody w kategorii upowszechnianie i ochrony kultury został prof. Dariusz Nawrot. Jest on jedną z najbardziej zasłużonych osób pracujących nad popularyzacją wiedzy o Zagłębiu Dąbrowskim, jego historii, kulturze, specyfice. Działalność prof. Nawrota jako dyrektora Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego ma na celu przede wszystkim rozbudzenie w mieszkańcach chęci wiedzy i miłości do regionu, do „małej ojczyzny".

Premiera spektaklu "Nikaj" w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

Podczas tegorocznej inauguracji Towarzystwo Przyjaciół Teatru Zagłębia wręczyło również Kreatony. Nagrodę dla najlepszej aktorki odebrała Mirosława Żak, którą można oglądać w spektaklach: „Przodownicy miłości. Rewia związkowo-robotnicza" Harolda Rome'a w reż. Jacka Mikołajczyka, „Komedia. Wujaszek Wania" Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy, czy „Nikaj" Zbigniewa Rokity w reż. Roberta Talarczyka.

Uroczystość poprzedziła premierę spektaklu „Nikaj" Zbigniewa Rokity w reż. Roberta Talarczyka, która jest elementem projektu Zagłębie//Śląsk, czyli współpracy Teatru Zagłębia i Teatru Śląskiego na rzecz przepracowania regionalnych animozji. Projekt jest objęty honorowym patronatem prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego.