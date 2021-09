W Sosnowcu brakuje rodzin zastępczych. "Przyjmiemy każdą liczbę"

Fundacja Rób Dobro organizuje mecz charytatywny już po raz czwarty. – Dotąd zbieraliśmy pieniądze, żeby pomóc naszym podopiecznym. Tym razem mamy inny cel. Będziemy promować ideę rodzicielstwa zastępczego w Sosnowcu – mówi Ewa Chróścicka, prezes fundacji Rób Dobro.

Okazuje się, że czas pandemii sprawił, że wiele dzieci czeka na nowy dom. – Potrzeby dzieci w trudnej sytuacji życiowej w Sosnowcu są znacznie większe niż liczba rodzin, które taką pomoc i taką opiekę i uczucia oferują – mówi Ewa Chróścicka. W Sosnowcu jest obecnie 356 dzieci w pieczy zastępczej, a liczba rodzin zastępczych to 235. Aż 171 z nich to tzw. rodziny spokrewnione. 17 – to rodziny zastępcze zawodowe, a kolejne 47 – niezawodowe. Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa, ale i osoby stanu wolnego