Nowy szkoleniowiec postawił na podstawowych zawodników, a ci odwzajemnili się efektowną wygraną. Pierwszy gol wpadł już po 10 minutach gry, gdy do siatki trafił z rzutu karnego Szymon Sobczak. To był dobry dzień napastnika Zagłębia, który zdobył potem jeszcze dwie bramki. Skuteczny był też Szymon Pawłowski, który zakończył spotkanie z dwoma golami. Ostatnie trafienie dołożył do wyniku Kacper Smoleń. Wynik mógł być jeszcze wyższy, ale w 61. minucie karnego nie wykorzystał Patryk Bryła. Bramkarz Ruchu wyczuł intencje strzelca i zatrzymał piłkę. Zagłębie, które w trzech poprzednich edycjach pucharowej rywalizacji odpadało w I rundzie zmagań, czeka teraz na rywala w 1/16 PP.

Kolejny sprawdzian dla zespołu Artura Skowronka dopiero w poniedziałek, gdy do Sosnowca przyjedzie Korona Kielce. Ruch Zdzieszowice - Zagłębie Sosnowiec 0:6 (0:3) Bramki: 0:1 Szymon Sobczak (10. -k.), 0:2 Kacper Smoleń (36.), 0:3 Szymon Sobczak (42.), 0:4 Szymon Sobczak (48.), 0:5 Szymon Pawłowski (79.), 0:6 Szymon Pawłowski (90+3). REKLAMA Zagłębie: Kamil Bielikow - Vedran Dalić, Dominik Jończy, Wojciech Kamiński, Kacper Smoleń (61. Dawid Ryndak) - Maciej Ambrosiewicz (75. Joao Oliveira), Wojciech Szumilas, Dawid Gojny (46. Lukás Duriska), Patryk Bryła, Szymon Sobczak (62. Alex Tanque), Maksymilian Banaszewski (61. Szymon Pawłowski).