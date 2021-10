Dąbrowskie Dni Fantastyki to miejsce i czas spotkań dla osób interesujących się wszystkim, co związane z tematyką fantastyki. Wydarzenie skierowane jest zarówno do pasjonatów, jak i do osób, dla których fantastyka nie jest największym hobby w życiu. Impreza realizowana jest z programu mikrograntów współfinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Harmonogram:

Sobota, 2 października:

14–15 Warsztaty dla dzieci

15.15–16.15 "Dziecinnie proste" – panel tematyczny na temat pracy artystycznej z dziećmi