Petycja o tytule "Podłączenie centrum Sosnowca do miejskiej sieci ciepłowniczej" znajduje się na stronie petycjeonlinie.com. – Ciągle słyszymy: "Nie ma pieniędzy. Nie pieniędzy". Na zdrowiu nie można oszczędzać. Miasto szykuje się teraz do budowy nowej tężni w parku Sieleckim, a tymczasem tuż obok – po drugiej stronie ulicy 3 Maja – kopcą kominy starych kamienic. Miasto tak mocno inwestuje w infrastrukturę sportową. Powstaje Zagłębiowski Park Sportowy, modernizowany będzie stadion lekkoatletyczny, powstanie nowy obiekt w Klimontowie, ale żeby uprawiać mądrze sport, to trzeba wcześniej zadbać również o jakość powietrza. Dlaczego są środki na wymienione przeze mnie inwestycje, a nie ma na zdrową przyszłość naszą i naszych dzieci? – irytuje się Dorota Kurcz, która razem z Mateuszem Sizalewskim przygotowała petycję skierowaną do władz miasta.

Petycja ws. podłączenia centrum Sosnowca do sieci ciepłowniczej Czytamy w niej: "Centrum Sosnowca, a w szczególności obszar ulicy Piłsudskiego, Dęblińskiej, Sadowej, Czystej, Krzywej, Kołłątaja, Towarowej i Mierosławskiego, to czarny punkt na smogowej mapie regionu. W okolicy tej podstawowym źródłem ciepła są stare, nieefektywne kotły węglowe, których spaliny uniemożliwiają zdrowe i komfortowe życie mieszkańców w sezonie grzewczym. Doceniając dotychczasowe działania miasta w walce ze smogiem i trafnym diagnozowaniu problemów związanych z niską emisją, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne podjęcie działań zmierzających do podłączenia tej części Sosnowca do miejskiej sieci ciepłowniczej. Czytaj także: Historia Sosnowca widziana z okien "Domu z kamienia". Szpiedzy, egzekucje i zapach kolonialnych przypraw Problem fatalnej jakości powietrza w tej części miasta daje się również we znaki mieszkańcom ościennych dzielnic i sąsiednich części Centrum. Ma również wysoce negatywny wpływ na wizerunek Sosnowca, ze względu na usytuowanie w sąsiedztwie reprezentatywnych ulic Piłsudskiego oraz 3 Maja. Podjęcie skutecznych działań w kierunku odwrócenia tej sytuacji na pewno zostanie pozytywnie odebrane przez mieszkańców tej części miasta, którą uznaje się za mocno zaniedbaną i niedoinwestowaną". Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta przypomina autorom petycji, że Sosnowiec nie ma własnej sieci ciepłowniczej. Co nie oznacza, że nie współpracuje także w tym zakresie z dostawcami ciepła. Wspólne inwestycje mają miejsce w trakcie remontów i modernizacji sieci i dróg. Sosnowiec rozbudował sieć, ale przyłączyło się ledwie kilka procent mieszkańców ul. Modrzejowskiej W Sosnowcu powstała smogowa mapa miasta. Opracowanie pokazało, w których dzielnicach zjawisko smogu jest największe. Według danych są to Pogoń, Porąbka, Juliusz oraz Klimontów na południe od ul. Dobrzańskiego-Hubala. Stosunkowo najlepsza jakość powietrza jest w Zagórzu, Środuli i Śródmieściu. REKLAMA Sosnowiec bezustannie zachęca mieszkańców do wymiany starych kotłów na nowe. W miasto ruszył smogobus, który docierał do mieszkańców i przedstawiał propozycję wymiany pieców i docieplenia budynków. Smutnym jest fakt, że wielu mieszkańców – nawet po rozbudowie sieci – nie chce skorzystać z takiego udogodnienia. – Tauron sondował możliwość przyłączenia na ul. Modrzejowskiej, chętnych było sporo, a gdy przyszło do realizacji, podłączyło się zaledwie kilka procent mieszkań... Problem też nie leży w Sosnowcu. Powietrze nie ma granic i smog płynnie się przemieszcza – mówił nam prezydent Arkadiusz Chęciński. – Nie można się poddawać. Trzeba zachęcać. Może zwolnić z części podatku od nieruchomości? Wciąż jest wiele do zrobienia – mówi Dorota Kurcz, która w najbliższy poniedziałek zamierza złożyć petycję z podpisami wspierających ją osób w urzędzie miasta.