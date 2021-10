Fabryka ponownie stanie się w sobotę (16 października) mekką psich opiekunów. W Dąbrowie Górniczej odbędą się już po raz trzeci PSOTY, czyli wydarzenie, które łączy w sobie targi z akcesoriami, kosmetykami i smaczkami dla psów, akcję charytatywną wspierającą adopcje psów i kotów, a także wykłady i warsztaty dotyczące psów, ich zdrowia i szczęśliwszego życia. Początek wydarzenia o godz. 11.

PSOTY w Dąbrowie Górniczej. Będzie można poznać zwierzaki do adopcji

PSOTY mają na celu promowanie polskich, często rodzinnych firm, dla których zdrowie i wygoda psów jest największym motorem napędowym do działania. Podczas wydarzenia można skonsultować dobór sprzętu czy kosmetyków z ekspertami, zmierzyć psa, by uszyć mu później możliwie najwygodniejsze szelki, czy spróbować czy dana karma/smaczki przypadną psu do gustu. To także możliwość poznania zwierzaków do adopcji, porozmawiania o tym, jak wprowadzić nowe zwierzę do naszego domu lub stać się domem tymczasowym. Na miejscu będzie można wspomóc finansowo fundację obecną na wydarzeniu lub przynieść dary, które przydadzą się w zwierzęcych azylach. Podobnie jak na poprzednich edycjach będą prowadzone zajęcia edukacyjne. Impreza odbywa się pod hasłem #możnaZpsem – oczywiście, jeśli pies będzie się dobrze czuł w gwarnym miejscu z dużą liczbą obcych ludzi i psów.