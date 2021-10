Teraz nie będą mogli już narzekać, że głos młodych jest pomijany, ale sprawy trzeba wziąć we własne ręce. Do tego sprowadza się idea Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych, który powstał w D帳rowie G鏎niczej i został wypracowany podczas konsultacji i warsztatów z Młodzieżową Radą Miasta. Trzeba się jednak spieszyć, na złożenie wniosku został jeszcze tylko tydzień.

Projekt jest adresowany do młodych ludzi od 13. do 26. roku życia – uczniów dąbrowskich szkół lub zamieszkujących Dąbrowę Górniczą. – To inicjatywa zainspirowana przez młodych, wspólnie z dąbrowską młodzieżą wypracowana i realizowana. Działanie, którego celem jest pokazanie, że młodzież ma głos, i stworzenie nowej okazji do aktywności obywatelskiej. FIM to także praktyczna nauka tworzenia i realizacji projektów, w formule odmiennej od budżetu obywatelskiego. Inicjatywa zakłada, że młodzież realizuje własne pomysły. Oczywiście, na każdym etapie może liczyć na pomoc: od przełożenia pomysłu na projekt po rozliczenie – mówi Magdalena Mike, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.