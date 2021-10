Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, Stowarzyszenie Zielone Słońce oraz organizacja Breave Kids zapraszają dzieci i młodzież do udziału w warsztatach artystycznych i w przedstawieniu cyrkowym w ramach wydarzenia Brave Kids Together Autumn 2021. To jesienna odsłona edukacyjno-artystycznego projektu skierowanego do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupa cyrkowa z Etiopii z Circus Debere Berhan, która gości w Polsce, ma już za sobą występy w Warszawie, Wrocławiu i Przemyślu, teraz czas na Dąbrowę Górniczą.

Czym jest Brave Kids To projekt edukacyjno-artystyczny, podczas którego spotykają się dziecięce grupy artystyczne z całego świata. Różnią się doświadczeniami życiowymi, talentami artystycznymi, religiami i tradycjami. Łączą je za to chęć wspólnego tworzenia, otwartość na drugiego człowieka i niebywała umiejętność przełamywania barier i ograniczeń świata dorosłych. Projekt realizowany jest od 2009 roku. Warsztaty stanowią istotę całego projektu, który za cel stawia sobie stworzenie wspólnej płaszczyzny pracy i zabawy, wymiany umiejętności, budowania w dzieciach postaw tolerancji i otwartości na inne kultury. W procesie warsztatowym dzieci uczą się od siebie nawzajem według zasady „Dzieci uczą dzieci". "Igraszki z diabłem" w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej REKLAMA Circus Debere Berhan (CDB) był pierwszym profesjonalnym cyrkiem w Etiopii, który powstał w 1998 roku w mieście Debere Berhana. Zaczął on prowadzić zajęcia sztuki cyrkowej dla dzieci żyjących w biedzie, aby poprawić ich warunki i zapewnić im możliwość przerwania cyklu ubóstwa, dzięki zarabianiu poprzez sztukę cyrkową. Ponadto w piątek, 22 października o godz. 19 także w Warsztacie Fabryki Pełnej Życia odbędzie się spektakl „Igraszki z diabłem", który przygotował Teatr TOF z Dąbrowy Górniczej. To kolejny spektakl, który prezentowany jest w przestrzeniach Fabryki. Wcześniej w Warsztacie wystawiane były między innymi takie sztuki jak: „Stara kobieta wysiaduje" Tadeusza Różewicza, „Eliksir" Michaela Ende, „Wariat i zakonnica" Stanisława Ignacego Witkiewicza czy „Niedźwiedź i oświadczyny" Antoniego Czechowa. Harmonogram teatralnych wydarzeń w Warsztacie Fabryki Pełnej Życia: 20.10 (środa) REKLAMA Breave Kids | Warsztaty artystyczno-cyrkowe Circus Debere Berhan godz. 17-19 22.10 (piątek) Breave Kids | Spektakl „Mam marzenie" Circus Debere Berhan godz. 17.30-18.30 22.10 (piątek) Teatr TOF | Spektakl „Igraszki z diabłem" godz. 19-20.30.