– Oglądanie spektaklu to znacznie więcej niż tylko poznawanie ciekawych historii. Teatr może funkcjonować jako miejsce twórczego działania i ożywionej dyskusji o współczesności i to od nas zależy, czy wnioski z tej rozmowy wykorzystamy, by inicjować zmiany w otaczającym nas świecie. Chcąc stwarzać naszym widzom przestrzeń do wspólnej aktywności, kontynuujemy działania Klubu Teatralnego, do którego współtworzenia zapraszamy – mówi Agata Kędzia, edukatorka teatralna.

Zapisy trwają do końca października. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wiadomości zawierające imię, nazwisko oraz wiek uczestnika należy wysyłać na adres: edukacja@teatrzaglebia.pl. Koszt całego kursu wynosi 700 zł. Harmonogram zajęć i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.