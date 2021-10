„Nazywam się Magdalena Dziedzic i jestem mamą 2-letniego Ignasia, który uczęszcza do Klubiku dziecięcego nr 2 w Sosnowcu przy ul. Targowej razem z szesnaściorgiem swoich kolegów i koleżanek. Jak każdy rodzic, którego dziecko spędza min. 1/3 doby w żłobku lub przedszkolu, chce, aby dziecko czuło się tam najlepiej, jak to możliwe. Personel klubiku to cudowne Ciocie, które dbają o nasze dzieci każdego dnia. Często z własnych pieniędzy kupując im prezenty czy poczęstunki. W ostatnim czasie dzieci pokochały bajeczki Kicia Kocia. Mają ich kilka, a raczej wypożyczyła je z własnych książek jedna z Cioć.

Chcielibyśmy jako rodzice zakupić dzieciom cała serię książek ich ukochanej bohaterki Kici Koci, lecz nie każdego rodzica stać na kolejne wydatki. Stąd też nasza zrzutka, ponieważ nie mamy co liczyć na wsparcie dyrekcji, bierzemy akcję w swoje ręce" – napisała do nas pani Magdalena.

Tutaj znajdziecie link do zrzutki oraz jej opis. „Dzieci uwielbiają Kicię Kocię. To bohaterka, która jest taka jak one - czasami jest szczęśliwa, czasami smutna, a nawet zła. Rozwijanie w dzieciach pasji czytania to nasz obowiązek. A jeśli są książeczki, które dzieci lubią, to dajmy im radość. Dzieciństwo jest tylko jedno. Zbiórka na zakup zestawu książek z serii "Kicia Kocia" wraz z maskotkami do odgrywania scenek dla Klubu dziecięcego nr 2 w Sosnowcu. Książki będą przekazane klubikowi – a więc z książek skorzystają dzieci, które teraz uczęszczają, oraz te, które będą chodzić tam w przyszłości. Organizatorem zbiórki jest mama, której dziecko uczęszcza do klubiku".