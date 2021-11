„Nadchodzi długo wyczekiwana chwila, aby zrzucić okowy niewoli. Dołączamy do pokoleń naszych dziadków, pradziadków, naszych rodziców i oddajemy daninę krwi na ołtarzu naszej Ojczyzny. Chwytajmy za broń! Przegońmy zaborców! Pokażmy, że Polska ma swoich obrońców. Nasz czyn będzie wzorem dla pokoleń żyjących w wolnym kraju. Historia o naszym poświęceniu zostanie spisana w pamiętnikach i książkach, a artyści uwiecznią te chwile na obrazach.

Odezwa zachęcają do udziału w konkursie 'Moja Niepodległa' UM Sosnowiec

Wyobraź sobie, że przenosisz się do 1918 roku i jesteś jednym z bohaterów, który ma wpływ na odzyskanie niepodległości lub obserwujesz te wydarzenia. Weź pióro i kartkę i spisz co zobaczyłeś. Weź farby i namaluj" – to cytat z odezwy, która jest skierowana do uczniów sosnowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Sosnowiec. Lekcja historii inna niż wszystkie

Organizatorkami konkursu „Moja Niepodległa" są radne – Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz oraz Danuta Gojna-Ucińska. – To ma być lekcja historii, ale inna od tej, którą dzieci znają ze szkoły. Dzień Niepodległości to podniosłe święto. Liczymy, że w pracach dzieci będzie też świętem radosnym. Pełnym kolorów i mądrych słów. Że dzieci szukając inspiracji do swoich prac zyskają wiedzę, która zostanie z nimi na całe życie, a 11 listopada nie będzie dla nich tylko dniem wolnym od szkolnych. Wydarzenia 1918 roku sprawiły, że dziś mówimy po polsku. Jesteśmy dumni z naszych barw, godła. Dzieci na pewno to w swoich pracach docenią i podkreślą – mówi Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz.

Organizatorki zakładają, że dzieci z klas 1-4 chwycą za farby, kredki, czy kolorowy papier, a starsi uczniowie opiszą co zobaczą, gdy staną ramię w ramię ze swoimi pradziadkami.

– Oczywiście może zdarzyć się i tak, że dziecko ze starszej klasy też przygotuje pracę plastyczną, ale ta będzie już wtedy oceniana poza konkursem. Technika wykonania pracy jest dowolna. Można malować, rysować, przygotować kolaż. Ważne, żeby praca była płaska, a nie przestrzenna. Prace pisane nie powinny zająć więcej miejsca niż trzy strony A4 – precyzuje radna.

Prace można składać w Biurze Rady Miejskiej (budynek Urzędu Miasta przy al. Zwycięstwa) do 18 listopada. Z czasem kapituła konkursu wybierze najlepsze prace i nagrodzi ich autorów podczas uroczystej gali.