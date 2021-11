W Sosnowcu przez długie lata można było uczyć się grać w szachy, a potem rywalizować w turniejach, dzięki sekcji Górnika.

– Spotykaliśmy się w hali przy ulicy Braci Mieroszewskich w Zagórzu. U góry, pod dachem hali, były małe salki konferencyjne. Tam zajęcia prowadził niestety nieżyjący już Julian Chromy. Niezapomniany, oddany szachom człowiek. Gdy w Górniku zlikwidowano sekcję, to jeździł po szkołach i przedszkolach i propagował tę dyscyplinę sportu – opowiadał nam Maciej Bablok, który na początku tego roku utworzył szachową sekcję w KS Czarnych Sosnowiec.

Czarni – sekcja piłki nożnej mężczyzn – też została reaktywowana przez Macieja Babloka w 2019 roku. Działała w cieniu KKS Czarni Sosnowiec, który skupił się na piłce nożnej kobiet. Z czasem KKS wrócił też do męskiej piłki, z której zrezygnował w roku 2012.

KS Czarni stracili wtedy rację bytu na stadionie przy al. Mireckiego. Przed trwającymi aktualnie rozgrywkami połączyli się z Górnikiem Piaski.

– To sprawiło, że dalsze prowadzenie szachowej sekcji pod szyldem Czarnych straciło sens – przyznaje Maciej Bablok. Szachiści z Sosnowca zdążyli zająć trzecie miejsce w rozgrywkach o Puchar Śląska (w ramach I ligi śląskiej), zgłosili także zespół do rozgrywek juniorów. – Teraz szykujemy się na nowe otwarcie, ale już pod szyldem Szachowe Zagłębie Sosnowiec – mówi Maciej Bablok.

Szachowe Zagłębie Sosnowiec zaprasza na turniej

Pierwszym organizacyjnym wyzwaniem nowej sekcji będą Otwarte Szachowe Mistrzostwa Zagłębia dla przedszkolaków oraz 6- i 7-latków. Te odbędą się już 21 listopada. Turniej zostanie zorganizowany pod dachem przedszkola Baby Planet przy ul. 3 Maja w Sosnowcu. – To moim zdaniem wymarzone miejsce. Jest przestrzeń dla rodziców. Jest miejsce do gry w szachy i zabawy dla dzieci – mówi Maciej Bablok, który liczy, że część dzieci, które wezmą udział w turnieju, z czasem dołączy do Szachowego Zagłębia Sosnowiec.

Plakat promujący turniej szachowy w Sosnowcu arch. Maciej Bablok

– Utworzenie, a potem zgłoszenie zespołu szachowego do rozgrywek seniorów jest proste. Wystarczy zadzwonić do kilku zawodników, którzy nie mają przynależności klubowej, a wciąż mają serce do gry. Z dziećmi jest dużo trudniej. Przyszłych szachistów trzeba wychować, a to długotrwały proces. Chcemy się z tym wyzwaniem zmierzyć. Tak, żeby w przyszłości Szachowe Zagłębie Sosnowiec stało wychowankami i rywalizowało z najlepszymi drużynami w Polsce – podkreśla Maciej Bablok.

Bazą nowej sekcji Zagłębia ma być Energetyczne Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej w Sosnowcu. – Z początkiem nowego roku zespół seniorów rozpocznie rywalizację w Pierwszej Lidze Śląskiej. Najważniejsze będą jednak dzieci i ich szkolenie – kończy Maciej Bablok i zapowiada, że kolejny turniej – tym razem mistrzostwa szkół podstawowych – odbędzie się w dniach 4-5 grudnia.