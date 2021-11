Nowy wiceprezes będzie odpowiadał w całości za pion sportowy Zagłębia. – Przede wszystkim będę odpowiedzialny za pierwszy i drugi zespół. Chciałbym też swoje pomysły wprowadzić do Akademii. Uważam, że Zagłębie ma bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o rozwój Akademii. Chciałbym, by w końcu Akademia Zagłębia grała na szczeblu centralnym. W perspektywie czasu jest bardzo ważne to, by w pierwszym zespole Zagłębia było jak najwięcej wychowanków – mówi Arkadiusz Aleksander.

Arkadiusz Aleksander został wiceprezesem Zagłębia Nowy wiceprezes jest znany kibicom z boisk Ekstraklasy. Na tym poziomie rozgrywkowym rozegrał 103 spotkania i strzelił 20 goli. Łącznie w rozgrywkach seniorskich zaliczył 310 meczów i zdobył 108 bramek. Występował m.in. w Śląsku Wrocław, Arce Gdynia, Górniku Zabrze, Widzewie Łódź, Odrze Wodzisław, Sandecji Nowy Sącz, Flocie Świnoujście, a także na Cyprze w klubie AS Néa Salamis Ammochóstou. W trakcie kariery piłkarskiej był 3-krotnym wicekrólem strzelców I ligi, królem strzelców Pucharu Polski 2004/05, Pucharu Ekstraklasy 2008/09. Był także młodzieżowym reprezentantem Polski od U-15 do U-20, rozegrał łącznie 32 spotkania w koszulce z białym orłem. Ponadto zaliczył 2 spotkania w seniorskiej reprezentacji Polski B. Po zakończeniu kariery sportowej został doradcą prezydenta Nowego Sącza ds. sportu oraz dyrektorem sportowym Sandecji. Za jego kadencji klub awansował najpierw do I ligi, a później Ekstraklasy. Jego kolejne funkcje w Sandecji to wiceprezes, a następnie prezes zarządu. Arkadiusz Aleksander jest absolwentem AWF-u we Wrocławiu i tamtejszego Uniwersytetu Ekonomicznego.