Kompleksowa przebudowa torowisk obejmie odcinek od ul. Kasprzaka do granicy Dąbrowy Górniczej z Będzinem. Inwestycja jest podzielona na dwie części, a granicą między nimi jest rondo przy al. Róż. Umowa z firmą ZUE S.A., na modernizację odcinka od al. Róż do ul. Kasprzaka podpisana została we wrześniu. Teraz generalny wykonawca przystąpi do realizacji robót. – Prace prowadzone będą etapami, przy utrzymanym ruchu tramwajów po jednym torze. W weekend zabudowane zostaną rozjazdy wprowadzając system mijankowy, dzięki któremu wykonawca będzie mógł przystąpić do pracy, a tramwaje będą w dalszym ciągu wozić pasażerów – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A. Aby tak się stało, w weekend czasowo ruch tramwajów zostanie wstrzymany. Od wyjazdów w sobotę, 13 listopada do zjazdów w niedzielę, 14 listopada nastąpią zmiany w organizacji ruchu tramwajowego:

tramwaje linii nr 21 będą kursować wg specjalnego rozkładu jazdy w relacji: Sosnowiec Milowice Pętla – Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy;

tramwaje linii nr 22 będą kursować wg specjalnego rozkładu jazdy w relacji: Czeladź Dworzec – Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy;

kursujące w soboty tramwaje linii nr 28 będą kursować wg specjalnego rozkładu jazdy w relacji: Będzin Osiedle Zamkowe Pętla – Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy;

uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona jako T-21, kursując w relacji: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy – Tworzeń Huta Katowice. Dąbrowa Górnicza. Rozpoczyna się przebudowa głównej osi miasta Odcinek jednotorowy wprowadzony zostanie pomiędzy przystankami Dąbrowa Górnicza Reden a Gołonóg Centrum. Generalny wykonawca przystąpi do prac na torze południowym (w kierunku Huty), a ruch tramwajów prowadzony będzie w obu kierunkach torem północnym. Dwa przystanki znajdujące się na tym odcinku obsługiwane będą z platform tymczasowych w dotychczasowych lokalizacjach. – W międzyczasie uprawomocnił się także wybór wykonawcy w przetargu na realizację drugiego odcinka torowisk w Dąbrowie Górniczej, od ronda przy alei Róż do granicy z Będzinem. W tym przypadku również na generalnego wykonawcę wybrana została firma ZUE S.A., z którą pod koniec listopada planujemy podpisać umowę – informuje Andrzej Zowada. Zadania przebudowy torowisk w ciągu ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi i Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej są elementami „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego" współfinansowanego przez Unię Europejską.