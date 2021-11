To historyczny sukces Akademii Zagłębia Sosnowiec. Młodzi piłkarze z Kresowej przystępowali do rewanżu po porażce w Zielonej Górze (1:2). Na sztucznej trawie przy Stadionie Ludowym Zagłębie zaczęło odrabiać straty już w pierwszej minucie spotkania, gdy do bramki strzelał Szymon Celej. Do przerwy sosnowiczanie zdobyli jeszcze dwa gole. Miny zrzedły im tylko na chwilę, gdy tuż przed przerwą bramkę dla Lechii zdobył Kacper Grzegorczyk.

Zawodnicy Zagłębia niesieni dopingiem kibiców ani myśleli się zatrzymać. Po przerwie dołożyli do wyniku jeszcze dwa gole. Po końcowym gwizdku piłkarze Sosnowca głośno fetowali sukces. Najpierw na boisku, a potem w szatni.