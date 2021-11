EDS Park Sosnowiec to inwestycja gdańskiego inwestora EDS Retail Park. Nowy kompleks handlowy ma powstać w sąsiedztwie hipermarketu Auchan, marketu Leroy Merlin oraz sklepu Decathlon. Na powierzchni ponad 6200 m kw. ma się tam znaleźć miejsce dla 15 lokali handlowo-usługowych. Zostanie także wybudowany parking na około 300 samochodów.

„Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane zostało na drugą połowę 2022 roku. Aktualnie trwają prace projektowe, realizowane przez zewnętrzne biuro architektoniczne. W EDS Park Sosnowiec zostało już wynajęte 90% powierzchni całego parku. Wśród najemców, którzy podpisali już umowy znalazły się m.in. takie marki jak Deichmann, Tedi, Just GYM, KiK, MaxiZOO oraz sieć sklepów rtv" – informował portal investmap. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na drugą połowę 2022 roku. Aktualnie trwają prace projektowe.

Nowy park handlowy w Sosnowcu ma powstać na gruncie, który stanowi siedlisko czajki

Okazuje się, że teren planowanej inwestycji objęty był projektem użytku ekologicznego dla czajek. Zwraca na to uwagę Przemysław Bartos, prowadzący stronę „Przyroda dla Sosnowca".

„Przedmiotowy teren został objęty dokumentem pn. »Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Sosnowca« opracowanym na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w 2007 roku. Pozwala to stwierdzić, że czajka zajęła obszar określony jako »powierzchnia nr 15 – Dolina Potoku Zagórskiego«. Tak więc Gmina Sosnowiec od ponad 14 lat ma wiedzę o tym, że przedmiotowy teren stanowi siedlisko zagrożonych ptaków, w tym czajek" – komentuje Przemysław Bartos, który podkreśla, że los czajki na terenie Polski jest zagrożony i należy podejmować wszelkie kroki w celu ochrony tych ptaków. – Monitoring ptaków w latach 2016-2018 wykazał silny spadek liczebności czajki w Polsce – zaznacza i przypomina, że w 2019 roku złożył do urzędu miasta wniosek o utworzenie użytku ekologicznego „Potok Zagórski – ostoja czajki zwyczajnej". – Aby te niezwykłe ptaki miały spokojną przystań po powrocie z zimowisk oraz do wyprowadzania lęgów – podkreśla.

– W związku z moim wnioskiem o utworzenie użytku ekologicznego, wykonana została opinia ornitologiczna, która potwierdziła obecność czajki na tym terenie. Opinia była zlecona przez Gminę Sosnowiec, a dokładniej MZUK Sosnowiec, a wykonało ją ECO Doradztwo Przyrodnicze – podkreśla Przemysław Bartos.

W dokumencie czytamy m.in., że „planowana zabudowa działek przy al. Zagłębia Dąbrowskiego doprowadzi do zniszczenia siedliska lęgowego czajki. Gatunek ten rzadko gniazduje w miastach, przypadek ten jest ciekawym przykładem synantropizacji i poszukiwania nowych miejsc lęgowych, co w powiązaniu ze spadkiem jego liczebności w Polsce i Europie jest faktem wartym odnotowania".

Sosnowiec nie jest właścicielem gruntu, na którym ma powstać nowy park handlowy

11 grudnia 2020 roku przyrodnik otrzymał pismo z Biura Rady Miejskiej o odrzuceniu wniosku (pismo z dnia 25 listopada 2020 r.) przez radę gminy, jako argument podano brak zgody właściciela nieruchomości oraz brak zgody gminy na ewentualną zapłatę odszkodowania.

Właścicielem nieruchomości jest Ceetrus, firma rodem z Francji, która zarządza gruntami, a w szczególności centrami handlowymi, w 12 krajach na świecie.

Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu, odpisał nam, że „ten teren nigdy nie był własnością samorządu". – Co do komentarza, to ten się nie zmienia: brak zgody właściciela nieruchomości oraz brak zgody gminy na ewentualną zapłatę odszkodowania – wyjaśnia i dodaje, że w „w tej chwili w Urzędzie Miasta nie toczy się żadna procedura dotycząca wydania pozwolenia na ten teren".

Przemysław Bartos zapowiada, że w najbliższych dniach przygotuje pisma do: Prezydenta Miasta Sosnowca, Biura Rady Miejskiej w Sosnowcu, RDOŚ w Katowicach, inwestora oraz właściciela nieruchomości o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. – Przykład czajek pokazuje dobitnie, że wraz z rozwojem miasta zapomina się o ochronie cennych obszarów przyrodniczych oraz poszczególnych gatunków zwierząt i roślin, co jest trendem negatywnym – podsumowuje.