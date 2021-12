– Trudno mi w to uwierzyć i niezwykle trudno przekazuje się takie informacje. Nie żyje Paweł Wojtusiak, wspaniały człowiek i oddany radny. Społecznie zaczął działać już w 2009 roku, kiedy wspólnie z przyjaciółmi rozpoczął walkę o utworzenie Rady Dzielnicy na Środuli. Sosnowieckim radnym był nieprzerwanie od 2010 roku. Cieszył się ogromnym zaufaniem, czego wyrazem były wyniki, jakie osiągał w wyborach, ale też zmiany, jakie dzięki Niemu zachodziły w Środuli, którą tak bardzo kochał. Najszczersze kondolencje dla rodziny i bliskich – napisał prezydent Arkadiusz Chęciński.

"Straciliśmy najlepszego przyjaciela, mojego mentora, mistrza" - żegna kolegę radny Łukasz Krawiec.

Paweł Wojtusiak pochodził z sosnowieckiej Środuli. Mieszkańcy cenili go za bezpośredniość i skuteczność. – To mój rocznik. Razem wchodziliśmy do Rady Miejskiej w 2010 roku. Byliśmy wtedy najmłodsi... Znaliśmy się już wcześniej. Można powiedzieć, że ze szkolnej ławki. Razem studiowaliśmy na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Potem razem robiliśmy studia doktoranckie. Paweł był szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Żona, małe dziecko... Miał pasje. Pięknie opowiadał o nurkowaniu, o podróżach. Interesował się sportem, akwarystyką. Będzie mi go bardzo brakowało – mówi Wojciech Nitwinko, radny z Milowic. Smutek panuje także w Czeladzi, gdzie Paweł Wojtusiak był prezesem Zarządu Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Urząd Miasta w Sosnowcu nie informuje, jaka była przyczyna śmierci.