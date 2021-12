Zygmunt Filipowicz jest sparaliżowany od pasa w dół od 18 lat. – To wynik udaru niedokrwiennego mózgu. Doskwiera mi też cukrzyca, niedotlenienie komory sercowej. Żona też zmaga się ze swoimi słabościami. Ledwo chodzi z pokoju do pokoju – wzdycha mieszkaniec ul. Sieleckiej.

Mimo tych przeciwności pan Zygmunt stara się wieść w miarę aktywne życie. – Dla mnie rozrywką jest już wyjazd na zakupy. Mam samochód. Jakoś sobie radzę – zaznacza.

Żeby wyjść na zewnątrz, Zygmunt Filipowicz musi opuścić jednak wcześniej klatkę schodową i pokonać siedem schodów. – Zdarza się, że godzinami stoję przy drzwiach z nadzieją, że ktoś sprowadzi mój wózek po prowadnicach dla wózków dziecięcych. Przez lata mogłem liczyć na pomoc życzliwych sąsiadów. Z każdym rokiem jesteśmy jednak coraz starsi. Brakuje sił, żeby bezpiecznie sprowadzić ciężki jednak wózek. Zdarza się, że ludzie, mijając mnie, spuszczają lub odwracają głowę. Widać mają już dość moich próśb – uważa.

Sosnowiec. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sielec" odpowiada, że nie ma pieniędzy na montaż podnośnika

Zarządcą mieszkania, które należy do pana Zygmunta, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielec". To właśnie pod ten adres inwalida śle swoje prośby dotyczące budowy podjazdu lub montażu specjalnego podnośnika.

Koszt montażu tego drugiego nie tak dawno oszacowano na 42 tys. zł. Pan Zygmunt uzyskał na ten cel dotację z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w kwocie 20 tys. zł. Sam deklaruje, że dołoży kolejne 10 proc. O dodatkowe wsparcie zwrócił się do spółdzielni.

Schody prowadzące do bloku przy ul. Sieleckiej w Sosnowcu, gdzie mieszka Zygmunt Filipowicz arch. czytelnika

Argumentuje, że na tym rozwiązaniu skorzystają także mieszkańcy. Sąsiedzi go wsparli. Lista z ich podpisami także trafiła do spółdzielni.

Zygmunt Szych, prezes spółdzielni, odpowiada, że ta nie zamierza partycypować w kosztach montażu podnośnika lub budowy podjazdu. – Nie mamy pieniędzy na tego typu inwestycje – mówi i przypomina, że przed laty wyglądało to inaczej.

– Potrzebująca osoba zwracała się o finansową pomoc do PFRON, a środki były przekazywane na celowe inwestycje za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nasza rola ograniczała się do wykonania projektu i realizacji zadania – mówi.

Prezes wskazuje ponadto, że w miejscu, gdzie mieszka Zygmunt Filipowicz, brakuje miejsca na podjazd o właściwym koncie nachylenia. – Nie przesądzam o tym, ale po wstępnych oględzinach tego miejsca na to wygląda. Lepszym rozwiązaniem wydaje się podnośnik. To tak naprawdę dźwig, który wymaga okresowych konwersacji. A kto zapłaci, jeżeli konieczna będzie naprawa? Czy będą to mieszkańcy, którzy podpisali się na liście wspierających pana Filipowicza? – pyta prezes spółdzielni.

Radny z Sosnowca rozczarowany brakiem empatii

Piotr Ociepka, radny, który stara się pomóc Zygmuntowi Filipowiczowi, przyznaje, że jest rozczarowany faktem, że władze spółdzielni nie okazują zrozumienia dla swojego mieszkańca. – Ten brak empatii i chowanie się za przepisami są zatrważające. Kandydując na radnego, deklarowałem, że będę pomagał wykluczonym. Wspieram niepełnosprawnych, którzy zmagają się z różnymi barierami. Tej sprawy też tak nie zostawię. Szukam wsparcia w Urzędzie Marszałkowskim. Wierzę, że z czasem uda się zaradzić temu wykluczeniu – zaznacza radny.

Prezes Szych w piśmie, które skierował do Zygmunta Filipowicza prawie dwa lata temu, pisał, że spółdzielnia „ewentualnie rozezna możliwość zamontowania podjazdu dla wózków inwalidzkich" w chwili, gdy budynek będzie przechodził termomodernizację. To się do dziś nie wydarzyło, a termin ewentualnych prac jest nieznany.