Zagłębie po spadku z ekstraklasy w 2019 r. przede wszystkim rozczarowuje. Drugi sezon z rzędu zespół walczy o utrzymanie w I lidze. Dokument „Zawsze wierni" powstał na podstawie materiałów klubowej telewizji. – To, co zaraz zobaczycie, to nie będzie historia zwycięzców – mówi Artur Boruc, który obejrzał już film.

Dokument został podzielony na pięć odcinków. W każdym z nich kibice zobaczą nie tylko sceny z murawy, ale także przeniosą się do szatni i klubowych gabinetów. Premiera już 1 stycznia 2022 r.