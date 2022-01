Piecza zastępcza ma za zadanie zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. W tej chwili Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu sprawuje opiekę nad dziećmi do 10. roku życia. Obecnie w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa 350 dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawuje w formie pieczy zastępczej:

8 rodzin zastępczych zawodowych,

3 pogotowia rodzinne,

6 rodzinnych domów dziecka.

– Doceniamy z całego serca pracę naszych rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka, dlatego od stycznia 2022 r. zaplanowaliśmy podwyżki wynagrodzenia w kwocie 500 zł. Wiemy, jak ciężka bywa ta praca, dlatego chcąc się odwdzięczyć i podziękować za zaangażowanie i otwartość na pomoc tym najmniejszym i najbardziej potrzebującym dzieciom z naszego miasta, postanowiliśmy wynagrodzić trud bycia rodzicem zastępczym – mówi prezydent Arkadiusz Chęciński.

Tabela podwyżek mat. prasowe

Sosnowiec i kampania „Otwórz serce – daj dom"

– Nie jest łatwo znaleźć rodzinę zastępczą dla potrzebującego dziecka. Ludzie często nie rozumieją, z czym wiąże się bycie rodziną zastępczą. Boją się, że nie podołają odpowiedzialności lub zwyczajnie nie wiedzą, czy się nadają. Stąd kolejna kampania: „Otwórz serce – daj dom" – to kampania społeczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, która przybliży definicję pieczy zastępczej. W tej kampanii pragniemy rozwiać wszelkie wątpliwości, odpowiedzieć na pytania i namówić wszystkie osoby do tego, aby rozważyły zostanie rodzicem zastępczym, bo potrzebujących dzieci jest naprawdę wiele. Rodzicem zastępczym może zostać praktycznie każdy – nieważne ile ma lat, nieważne, jaki jest jego status majątkowy, czy żyje w małżeństwie, czy jest osobą stanu wolnego, nieważne, czy ma wielki dom z ogrodem, czy wynajmuje mieszkanie. Ważne jest to, aby chciał pomóc, wesprzeć i podarować bezpieczny i ciepły kąt dzieciom, które tego najbardziej potrzebują – mówi Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca.

Informacje na temat pieczy zastępczej znajdziecie na stronie www.otworzsercedajdom.pl lub w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Aktualne linki do kampanii w mediach społecznościowych:

1. Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/otworzsercedajdom

2. Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/4QEuDdc4c

3. Profil na Instagramie: https://www.instagram.com/otworz_serce_daj_dom/

Mieszkania dla rodziny zastępczej

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych przygotowuje postępowanie na wyłonienie firmy, która zajmie się remontem mieszkania dla przyszłej rodziny zastępczej. Lokal jest już wyznaczony i znajduje się w kamienicy przy ul. Warszawskiej. Mieszkanie ma 108 metrów kw. Właśnie brak mieszkania staje często na przeszkodzie rodzinom, które chcą pełnić pieczę zastępczą.