1 ZDJĘCIE Stopklatka z policyjnego videorejestratora (mat. policji)

Mundurowi z będzińskiej drogówki zatrzymali do kontroli 35-letniego kierowcę mercedesa, który na ograniczeniu prędkości do 70 km/h przekroczył ją aż o 84 kilometrów. Kierowca otrzymał rekordowy mandat w wysokości 2500 zł. To efekt nowych przepisów i wyższych stawek mandatów.