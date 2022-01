Przetargi będą realizowane w ramach zdania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice" Współfinansowanie inwestycji planowane jest w z instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę" (CEF 2) na lata 2021-2027.

Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA będą szybsze i wygodniejsze podróże koleją w aglomeracji i do granicy z Czechami. Mieszkańcy województwa śląskiego zyskają atrakcyjną ofertę podróżowania najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Zwiększy się dostęp do pociągów dzięki budowie nowych przystanków. Oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego pozwoli zwiększyć liczbę połączeń. Nowoczesne systemy i urządzenia podniosą poziom bezpieczeństwa kolejowych przewozów.

Powstanie przystanek PKP Sosnowiec Środula

Na trasie od Będzina przez Sosnowiec do Katowic Szopienic Południowych (LOT A1) dobudowane zostaną dwa tory. Rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny, co pozwoli przewoźnikom na kształtowanie atrakcyjnej oferty przewozowej. Linia zwiększy swoją przepustowość – będzie mogło kursować więcej pociągów. Lepszy dostęp do kolei zapewnią dwa nowe przystanki Sosnowiec Środula (ul. Chemiczna), Katowice Morawa (ul. Morawa). Przebudowane będą perony na stacji Sosnowiec Główny oraz przystanek Katowice Szopienice Płd. Wszystkie perony i obiekty służące podróżnym zostaną przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na blisko 4-km odcinku między stacją Sosnowcem Głównym a stacją Będzin Miasto zbudowany zostanie nowy przystanek Sosnowiec Środula, z którego skorzystają mieszkańcy dwóch dużych pobliskich osiedli. Stacja Będzin, obsługująca głównie przewozy towarowe, będzie przebudowana i dostosowana do przewozu pociągów z ładunkami.

Budowa nowego przystanku PKP Środula oznacza, że zostanie zlikwidowany przejazd kolejowy przy ul. Chemicznej. Rozważane są dwie koncepcje, które pozwolą połączyć komunikacyjnie części Sosnowca przedzielone w tym miejscu torami. Pierwsza z nich zakładała budowę dodatkowych wjazdów i zjazdów na DK94 od ul. Piotrkowskiej. Druga budowę wiaduktu w rejonie ulic Wodnej i Rzecznej (po stronie Pogoni) oraz Fabrycznej (Środula).