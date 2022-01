Gdy mundurowi wkroczyli na teren posesji, w samochodzie należącym do mężczyzny znaleźli 100 tys. sztuk papierosów. Policjanci w trakcie przeszukania domu znaleźli dwie maszyny służące do pakowania papierosów oraz foliowania gotowych paczek. Ponadto policjanci zabezpieczyli tysiące kartonowych opakowań z oznaczeniami znanych marek tytoniowych. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, skarb państwa straciłby ponad 90 tys. zł. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje teraz sąd. Za popełnione przestępstwo 48-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.