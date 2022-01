Świetlica działa w pawilonie handlowym, który został oddany do użytku w 2015 r. Obiekt powstał za sprawą spółki JAF Development z Zawiercia, która postawiła budynek na działce kupionej od miasta.

Częścią umowy było także współfinansowanie otwartej na Górce Środulskiej instalacji do wyczynowej gimnastyki (street workoutu). Radny Paweł Wojtusiak mówił wtedy na naszych łamach, że inwestor obiecał także lokal w pawilonie, w którym działała będzie świetlica dla dzieci i seniorów.

– Mamy otrzymać na ten cel 70-metrowy lokal – podkreślał Paweł Wojtusiak i dodawał, że poza świetlicą, w której będą odbywać się zajęcia, siedzibę będzie tu miała Rada Dzielnicy Środula.

Sosnowiec. Świetlica Środula to ważny punkt na mapie dzielnicy

Tak się rzeczywiście stało, a świetlica stała się ważnym punktem na mapie dzielnicy. Seniorzy grają tutaj w szachy, brydża, ale i dbają o swoje ciała podczas zajęć pilatesu. Organizują również wyjazdy w teren. Nie brakuje też zajęć i aktywności dla dzieci, spotkań z autorami książek czy warsztatów teatralnych.

– To przede wszystkim miejsce spotkań i ciekawych rozmów. Paweł niemal co tydzień spotykał się tu z mieszkańcami, którzy często inspirowali go do różnych aktywności na rzecz dzielnicy. Wiele pomysłów się tutaj urodziło – mówi Karina Wojtusiak.

Po śmierci Pawła Wojtusiaka można było mieć obawy, czy świetlica przetrwa. Karina Wojtusiak zapewnia, że to miejsce będzie funkcjonowało dalej. – Inicjatywy, które rozpoczął Paweł, będą kontynuowane przeze mnie i naszych wspólnych przyjaciół – mówi wdowa, która zapewnia też o wsparciu dla Zuzanny Samul, która zastąpiła w Radzie Miejskiej Pawła Wojtusiaka.

– Środula pozostaje w dobrych rękach. Następczyni mojego męża będzie mogła liczyć na wszelką pomoc i radę z mojej strony – podkreśla Karina Wojtusiak.