Warsztaty twórcze skierowane są do wszystkich osób, które chcą spędzić ferie zimowe w ciekawy sposób. W ciągu tygodnia pracy uczestnicy i uczestniczki uruchomią ciało i emocje oraz samodzielnie stworzą książki.

– Zapraszamy uczniów i uczennice klas III-VI do udziału w warsztatach teatralno-literackich. Organizatorami warsztatów są Teatr Zagłębia i Biblioteka Młodzieżowa w Sosnowcu – mówi Agata Kędzia, edukatorka Teatru Zagłębia.

Punktem wyjścia do wspólnej zabawy będzie picture book „Cztery zwykłe miski" autorstwa uznanej na całym świecie autorki książek obrazkowych Iwony Chmielewskiej. Autorka swoje książki tworzy ręcznie, robiąc użytek z kawałków tkanin, pożółkłych kartek, starych elementów – przedmiotów, które ktoś uznał za nieprzydatne. Odwołując się do idei recyklingu, dzieci biorące udział w feriach także spróbują stworzyć książki przy wykorzystaniu materiałów znajdujących się wokół nas. Do stworzenia fabuł opowieści posłużą zadania teatralne: pisanie dialogów i odgrywanie scen.

Zajęcia będą się odbywać w dniach 14-18 lutego w Bibliotece Młodzieżowej przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia są przyjmowane mailowo - edukacja@teatrzaglebia.pl. W tytule maila należy wpisać: Zimowe warsztaty teatralne. W treści – imię i nazwisko oraz wiek dziecka (oferta dla uczniów klas III-VI). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.